Mediengruppe RTL startet neues General Interest Portal RTL.de (FOTO)

Köln (ots) -Aktuell, emotional, mutig, bunt und unverwechselbar: DieMediengruppe RTL Deutschland startet heute das neue General InterestPortal RTL.de. Das Informations- und Unterhaltungsangebot berichtetmit exklusiv und eigens für das Angebot produzierten Videos undInhalten über Themen, die ganz Deutschland bewegen. Dabei informiertdie Redaktion über das aktuelle Tagesgeschehen sowie dieeinzigartigen, exklusiven Inhalte aus den Programmen der MediengruppeRTL Deutschland.Von Bachelor bis BundestagDie neue RTL.de liefert Geschichten, die ganz Deutschland bewegenund eine überwiegend weibliche Zielgruppe ansprechen. Schwerpunktesind dabei die großen TV-Show- und Serienerfolge, sowie unterhaltendeStorys aus der Welt der Stars, Nachrichten sowie Lifestyle-, Service-und Ratgeber-Informationen. Die Videos werden in Sprache, Inhalt undOptik unverkennbar für die neue RTL.de stehen und mobil optimalnutzbar sein. Die exklusiven Inhalte werden in enger Zusammenarbeitder Redaktionen der Mediengruppe RTL produziert.Jan Wachtel, Chief Digital Content Officer der Mediengruppe RTLDeutschland und Geschäftsführer RTL interactive: "Unser GeneralInterest Angebot RTL.de ist neben unserem Streaming-Dienst TV NOW einneues, zentrales Element im Digital-Portfolio der Mediengruppe RTL.Unser Ziel ist es, mit RTL.de die Menschen in Deutschland immererstklassig und täglich besser zu unterhalten, zu informieren und zubewegen. Wir haben die besten Voraussetzungen dafür, denn mit über700 Journalisten verfügt die Mediengruppe RTL dabei über eine dergrößten Redaktionen in Deutschland."Eigene BildspracheInfografiken, On-Air-Elemente und Teaser für RTL.de und dieNachrichten- und Magazinsendungen der Mediengruppe RTL werden dabeierstmalig aus einer Hand erstellt. Diese eigens entwickelteBildsprache - eine Mischung aus animierten Bildern und sichbewegenden Grafiken - soll die User noch näher an die Storysheranbringen.Geschichten zum MitredenAufmerksamkeitsstark platzierte Formatmarken bringen Zuschauer undFans weiterhin direkt zu ihren Lieblings-Programmen. Über dieRTL-Senderwelt hinaus bietet das neue Angebot klassische Rubriken wieNews, Unterhaltung, Sport etc. Im Ratgeber-Bereich erwartet die Useraktuelle Servicethemen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittensind.RTL.de passt sich automatisch allen Endgeräten an und istkonsequent für die mobile Nutzung optimiert. Für die technischeUmsetzung nutzt die Mediengruppe RTL "Arc Publishing" der WashingtonPost und setzt damit auf eines der modernsten Redaktionssysteme.Pressekontakt:Thomas BodemerPressesprecher Digitale Angebote und DiversifikationUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell