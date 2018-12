Mediengruppe RTL startet TV NOW als neuen Streaming-Dienst für eine breite Zielgruppe (FOTO)

Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland startet heute mit TV NOW einenneuen Streaming-Dienst. Ab sofort bietet TV NOW im neuen PREMIUM Paket fürmonatlich 4,99 Euro eine vielfältige Bandbreite von neuen, exklusivenProgrammen, Live-Inhalten sowie der beliebtesten deutschen und US-Serien. Vieleneue Formate der Mediengruppe RTL werden künftig vor Ausstrahlung im Fernsehenkomplett zu sehen sein. Kunden erhalten Zugriff auf ein umfangreiches Archiv.Zum Start bietet das PREMIUM Paket von TV NOW darüber hinaus exklusiveDeutschland Premieren von internationalen Serien wie "Grantchester", "Mary KillsPeople", "Freakish", "Du wurdest getagged" und "Schitt's Creek" sowie "DasBoot", das legendäre Serien-Meisterwerk von Wolfgang Petersen.- Exklusive deutsche Eigenproduktionen wie "M - Eine Stadt suchteinen Mörder" von David Schalko mit Moritz Bleibtreu, Udo Kier,Verena Altenberger und Bela B.- Exklusive internationale Lizenz-Serien wie "Die Wahrheit überden Fall Harry Quebert" mit "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey- Populäre neue Realityshows wie "Temptation Island" und"Survivor"- Alle 13 Free- und Pay-TV-Sender der Mediengruppe RTL live undauf Abruf in HD- Zahlreiche Sender-Inhalte bereits vor TV-Ausstrahlung verfügbar- Umfangreiches Angebot an deutschen und internationalenSerien-Highlights- Sendungen in HD-Qualität- PREMIUM Paket von TV NOW für monatlich 4,99 Euro- Viele Serien und Shows weiterhin kostenlosJan Wachtel, Chief Digital Content Officer der Mediengruppe RTL Deutschland undGeschäftsführer RTL interactive: "Mit TV NOW möchten wir die Menschen in ganzDeutschland unterhalten, informieren und bewegen. Wir starten einen neuenvollumfänglichen und eigenständigen Streaming- Dienst für den Massenmarkt. Wirmöchten unsere Kunden mit einem umfangreichen Portfolio aus Eigenproduktionen,lizenzierten Inhalten und den starken Programmen der Mediengruppe RTLüberzeugen. Unser Fokus liegt dabei auf deutschen Formaten. Kein andererStreaming-Dienst bietet eine solch große Bandbreite an hochwertigen Live-Events,Show-Highlights, Serien und Dokumentationen."Im kommenden Jahr präsentiert TV NOW mit dem Reality-Dating-Format "TemptationIsland" und der Abenteuershow "Survivor" zwei neue Reality-Highlights. WichtigerBestandteil des neuen Angebotes sind die exklusiven Vorab-Veröffentlichungenoder Pre-TV kompletter neuer Staffeln oder neuer einzelner Folgen beliebterSerien der Mediengruppe RTL, wie "Magda macht das schon!" oder "Der Lehrer". ImJanuar können sich die TV NOW Kunden über die neue spannende britischeSerien-Adaption des Agatha Christie Buches "Und dann gab es keines mehr" von A +E Networks freuen. Des Weiteren kommentiert und diskutiert die Bachelor-ExpertinFrauke Ludowig in dem neuen TV NOW Original "Der Bachelor - Jetzt reden dieFrauen!" wöchentlich im Anschluss an die Sendung bei RTL auf unterhaltsame Weisezusammen mit zahlreichen Ex-Bachelor-Kandidatinnen die vergangene Nacht derRosen. Folgen von "Der Bachelor" sind als Pre-TV sogar vor Ausstrahlung bei RTLzu sehen. Darüber hinaus wird das Angebot inhaltlich und mit neuen Featureskontinuierlich weiter ausgebaut.Deutschlandpremiere von "M - Eine Stadt sucht einen Mörder"Im Frühjahr wird die Drama-Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" inDeutschland exklusiv bei TV NOW abrufbar sein. Das TV NOW Original ist einRemake des gleichnamigen Filmklassikers von Fritz Lang. Inszeniert hat die mitdem ORF sowie Superfilm koproduzierte Serie Regie-Ausnahmekünstler DavidSchalko. Ein internationales Star-Ensemble mit Schauspielern wie Sophie Rois,Verena Altenberger, Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Bela B. und Udo Kier macht"M - Eine Stadt sucht einen Mörder" zu einem einzigartigen Serienerlebnis.Patrick Dempsey als Harry Quebert und neue Serienverfilmungen von AgathaChristie bei TV NOWTV NOW Kunden können sich im kommenden Jahr außerdem auf exklusive,ausgezeichnete Serien, wie "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert", eineSerien-Adaption des Bestsellers von Joël Dicker mit "Grey's Anatomy"-StarPatrick Dempsey, freuen. Die Serie markiert das TV-Regie-Debüt des französischenOscar-Preisträgers Jean-Jacques Annaud ("Der Name der Rose", "Sieben Jahre inTibet"). Darüber hinaus präsentiert TV NOW in exklusiven Deutschland-Premierenneue Serien-Adaptionen der Schriftstellerin Agatha Christie wie "Die Morde desHerrn ABC" mit dem zweifach Oscar-nominierten John Malkovich ("In the Line ofFire") als Meisterdetektiv Hercule Poirot sowie Harry Potter-Star Rupert Grintals Inspector Crome. Ein wesentlicher Bestandteil des neuen TV NOW ist auch dasAngebot eines vielfältigen Programmes mit Staffeln beliebter und herausragenderUS-Serien wie "Grey's Anatomy" und "Criminal Minds" (ABC Studios), "CSI" und"Navy CIS" (CBS) oder "Bones" (FOX Studios). Auch Freunde britischer Serienkommen mit erfolgreichen Programmen wie "Father Brown" oder "Death In Paradise"(BBC Studios) auf ihre Kosten.Premiere für die Pay-Channels bei TV NOWOb spannend, informierend, unterhaltend, romantisch oder preisgekrönt: Erstmalskönnen TV NOW Kunden auch mit RTL Crime, GEO Television, RTL Passion und RTLLiving alle Pay-TV Sender live und viele Formate auch auf Abruf anschauen. Dazugibt es exklusive Deutschland-Premieren wie "The City & The City" am 14.12. mitDavid Morrissey ("The Walking Dead") und Maria Schrader ("Deutschland 83") oderzahlreiche Oscar-prämierte und vielfach preisgekrönte Dokumentarfilme wie "O.J.- Made In America" oder Laura Poitras "Citizenfour" über Whistleblower EdwardSnowden. RTL Living überzeugt indes mit sämtlichen Kochreihen von Starkoch JamieOliver sowie weiteren Kochsendungen, Modedokus und Gartenformaten. RTL Passionpräsentiert in den kommenden Monaten lineare Highlights wie "The Miniaturist -Die Magie der kleinen Dinge" im Januar, "Harlots - Haus der Huren" im Februarund dem 8-fach Emmy-dekorierten "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" imApril, die alle erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen sei werden.TV NOW setzt Fokus konsequent auf lokale InhalteEine wichtige Säule des Angebotes sind die unverwechselbaren Formate und Seriender Mediengruppe RTL Deutschland mit exklusiven Vorabveröffentlichungenkompletter Boxsets oder einzelner Folgen von attraktiven Serien und Formaten.Neben den von der Mediengruppe RTL Deutschland eigenproduzierten Inhalten werdendie deutschen Inhalte über eine Zusammenarbeit mit kommerziellenTochterunternehmen öffentlich-rechtlicher Sender ausgeweitet. Zum Start istdamit das sechsteilige und unübertroffene Serien-Meisterwerk zumOscar-nominierten Film "Das Boot" von Wolfgang Petersen mit Jürgen Prochnow undHerbert Grönemeyer bei TV NOW abrufbar. Serienhits wie "Mord mit Aussicht","Wilsberg", "Der Bergdoktor", "Bloch", "Kudamm 56", "Unsere Mütter, unsereVäter" und sämtliche Folgen der Serie "Türkisch für Anfänger" mit Elyas M'Barekkönnen TV NOW Kunden abrufen. Auch internationale Koproduktionen wie dieSerienhighlights "The Fall - Tod in Belfast" mit Gillian Anderson oder diespannende Skandinavien-Krimiserie "Die Brücke - Transit in den Tod" sind absofort verfügbar.PREMIUM Paket von TV NOW für monatlich 4,99 EURDie neuen Inhalte gibt es ab sofort als PREMIUM Paket in HD-Qualität und mit nureinem Werbe-Spot vor Sendungsbeginn für alle Endgeräte bei TV NOW für 4,99 Euromonatlich. Neue Kunden können das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen.Weiterhin kostenlos verfügbar bei TV NOW bleibt das Free-Paket, verpasste Serienund Shows können in der Regel bis zu sieben Tage nach der TV-Ausstrahlunggestreamt werden. Für den Launch des neuen TV NOW hat die Mediengruppe RTL auchdas User Interface der Websites und Apps neu gestaltet. Das frische, klarereLayout stellt die Inhalte in den Vordergrund. Zur bestmöglichen Darstellung desumfangreichen und vielfältigen Inhalte-Portfolios, werden die Inhalte stärkerpersonalisiert und auf die Nutzungssituation zugeschnitten. Erneuerte Playersorgen für die Ausspielung von HD-Qualität. Nach dem grafischen Relaunch desneuen Produktes folgen in den kommenden Wochen schrittweise weitereVerbesserungen in der Nutzerführung. Vermarkter von TV NOW ist die Ad Alliance.Technische Verfügbarkeit:Kunden können TV NOW über Desktop, Smartphones, Tablets, Apple Streaming Box,Apple TV App, Amazon Fire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großenScreen streamen. Der Ausbau der technischen Reichweite über weitere Plattformenist für 2019 geplant.Evolution TV NOW:Als erster Streaming-Dienst eines deutschen Privatsenders startete RTLNOW.de2007 im Web, weitere Sender der Mediengruppe RTL folgten. Bereits 2010 startetenRTL NOW Apps für Smartphones und Tablets. Im Jahr 2016 bündelte Mediengruppe RTLdie NOW-Angebote unter der Marke TV NOW, das die Bewegtbild-Angebote der Free-TVSender der Mediengruppe RTL umfasste und zusätzlich Livestreams, Inhalte imArchiv und vor TV-Ausstrahlung ermöglichte. TV NOW erreicht derzeit laut AGOF4,44 Millionen Unique User (digital facts November 2018) im Monat.Diese Sender sind über TV NOW im Livestream verfügbar: RTL, VOX, RTL II, n-tv,NITRO, RTLplus, NOW US, Super RTL, Toggo plus, RTL Crime, RTL Passion, RTLLiving und GEO Television.Weitere Informationen und Bilder zu den neuen Serien finden Sie im Newsroom derMediengruppe RTL Deutschland unter dem Navigationspunkt TV NOW:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de