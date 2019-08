Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL hat sich die Rechte an der neuenTV-Serie zum Kultfilm "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" gesichert.Die sechsteilige Romantikkomödie wird in der neuen Season bei VOX undTVNOW zu sehen sein.In der Serie dreht sich - wie im gleichnamigen Film - alles um dieThemen Liebe und Freundschaft. Als die vier Freunde Maya (NathalieEmmanuel), Craig (Brandon Mychal Smith), Ainsley (RebeccaRittenhouse) und Duffy (John Reynolds) bei der Hochzeitsfeier einesgemeinsamen Freundes in London wieder aufeinandertreffen, verläuftalles anders als erwartet. Denn am Traualtar wird ein Geheimnisverraten, das ihr Leben völlig durcheinanderbringt und den Auftaktfür ein turbulentes Jahr voller Lovestorys und Liebeskummerdarstellt. Beziehungen entstehen und zerbrechen, politische Skandalekommen ans Licht, die Londoner Gesellschaft wird verspottet,Lovestorys beginnen und enden und natürlich sind da: VierHochzeiten... und ein Todesfall.HintergrundDas Drehbuch zur Adaption stammt von der mehrfach Emmy nominiertenMindy Kaling ("The Office", "The Mindy Project") und Emmy-GewinnerMatt Warburton ("The Simpsons", "The Mindy Project"). ExecutiveProducer der Serie sind Kaling, Tracey Wigfield, Jonathan Prince,Matt Warburton, Howard Klein von 3Arts Entertainment, Charlie Grandy,Tristram Shapeero, Charles McDougall (nur Folge 1 und 2) sowie derOscar nominierte Autor des gleichnamigen Kultfilms, Richard Curtis,der bereits für "Bridget Jones", "Tatsächlich... Liebe" und "NottingHill" verantwortlich zeichnete.Die Stars der Serie sind Nathalie Emmanuel ("Game of Thrones"),Nikesh Patel ("Indischer Sommer"), Rebecca Rittenhouse ("Into theDark: The Body"), John Reynolds ("Search Party"), Brandon MychalSmith ("You're the Worst"), Zoe Boyle ("Frontier"), Sophia La Porta("Zara"), Harish Patel ("Run Fatboy Run") und Guz Khan ("FindingFatima"). Andie MacDowell, die in der 1994 erschienenenRomantik-Komödie die weibliche Hauptrolle spielte, hat eine Gastrollein der Serienadaption."Vier Hochzeiten und ein Todesfall" wird von MGM Television undUniversal Television produziert und international von MGM vermarktet.US-Premiere war am 31. Juli auf Hulu. In Deutschland wird dieSerie exklusiv bei VOX und TVNOW zu sehen sein.Weitere Informationen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandJulia KikillisTelefon: 0221 - 456 74400Fotowünsche:Martina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell