Mediengruppe RTL Deutschland verstärkt die Programm-Kommunikation ihrer Angebote

Die Mediengruppe RTL Deutschland verstärkt dieProgramm-PR zu den Formaten ihrer Sender und Plattformen, um dieweiter wachsende Anzahl an eigenen, lokal produzierten Inhalten undLive-Events aufmerksamkeitsstark zu kommunizieren. Dazu stellt sichdas Team der Programm-Kommunikation ab sofort neu auf: Julia Kikillis(39) wird neue Sprecherin von TVNOW. Der Streamingdienst aggregiertimmer mehr TVNOW-Originals sowie alle Angebote der Free- undPay-TV-Sender der Mediengruppe RTL. Die Kommunikations-Expertinübernimmt die neue Funktion zusätzlich zu ihrer Tätigkeit alsLeiterin der VOX-Kommunikation. Claus Richter (51) wird neuer LeiterKommunikation von RTL Television und folgt damit auf Christian Körner(48), der im April die Leitung der Gesamtkommunikation derMediengruppe RTL Deutschland übernommen hatte. Der gelernteJournalist war zuletzt Leitender Redakteur Fiction & Real Life in derRTL-Kommunikation. Er leitete zudem das RTL-Autorenteam, steuerte dieKommunikation der Paykanäle und war Sprecher des Männersenders NITRO.Neuer Leiter Social Media & Community Management in der Kommunikationwird Cornelius Strittmatter (31). Nach seinem Masterstudium in Sport,Medien- und Kommunikationsforschung und einem Volontariat in derUnternehmenskommunikation war er zuletzt als Redakteur Social Media &Community Management im Einsatz. Auch weitere Sparten- und Pay-Kanäleder Mediengruppe RTL bekommen neue Kommunikations-Verantwortliche:Magnus Enzmann (32), Pressereferent bei VOX und dort weiterhinverantwortlich für Hit-Formate wie "Die Höhle der Löwen", wirdzusätzlich Sendersprecher von NITRO. Die Pressereferentinnen Lisa vonSöhnen (29) und Alessia Gerkens (28) aus dem von Bettina Klausergeleiteten Kommunikationsteam des Nachrichtensenders n-tv werdenzusätzlich zu ihren bisherigen Funktionen neue Sendersprecherinnenvon RTL Crime, RTL Living und RTL Passion bzw. GEO Television.Christian Körner (48), Leiter Kommunikation & Unternehmenssprecherder Mediengruppe RTL Deutschland: "Ich freue mich sehr über die neueAufstellung unseres Teams aus jungen Kommunikationstalenten underfahrenen Profis in der Programm PR. Zu unseren großartigenaktuellen und künftigen Programmen haben wir viele spannendeGeschichten zu erzählen. Perfekt orchestriert und über alleKommunikationskanäle hinweg wollen wir besondere Aufmerksamkeit aufunsere Programmhighlights lenken. Ich wünsche dem Team in seinerneuen Aufstellung viel Erfolg."Aktuelle Informationen und Bildproduktionen, Videos und Podcasts,Interviews und O-Töne zu unseren Programmhighlights finde Sie inunserem Newsroom: http://on.rtl.de/1/Newsroom