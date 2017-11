Mediengruppe RTL Deutschland und Stiftung Lesen starten On-Air-Kampagne zum Vorlesetag

Köln (ots) - Anlässlich des 14. Bundesweiten Vorlesetages am 17.November 2017 starten die Mediengruppe RTL Deutschland und dieStiftung Lesen eine On-Air-Kampagne unter dem Motto "Es fängt mitLesen an!". Passend dazu werden derzeit bei den Sendern derMediengruppe RTL Deutschland verschiedene Spots mit bekanntenRTL-Gesichtern ausgestrahlt.Neben RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel sind auch Comedian BülentCeylan und Moderatorin Birgit Schrowange mit dabei. In 20- bzw.35-sekündigen Spots, die die Mediengruppe RTL für die Stiftung Lesenproduziert hat, wird die Bedeutung des Vorlesens ebenso wie die deseigenständigen Lesens für Kinder humorvoll thematisiert."Bereits mit 15 Minuten Vorlesen pro Tag können Eltern dieEntwicklung ihrer Kinder sehr nachhaltig fördern", erklärt ThomasKreyes, Generalsekretär der Mediengruppe RTL Deutschland. "Daher istes uns und der Stiftung Lesen so wichtig, mit dieser Kampagneinsbesondere die Eltern für die Bedeutung des Vorlesens zusensibilisieren."Seit dem 1. Juli 2016 ist die Mediengruppe RTL DeutschlandMitglied im Stifterrat der Stiftung Lesen und engagiert sich für dieFörderung von Leselust und -kompetenz bei jungen Menschen. Neben derTeilnahme bekannter TV-Gesichter an den alljährlichen Vorlesetagenunterstützt das Unternehmen bereits seit vielen Jahren zahlreicheAktivitäten zur Leseförderung, so z.B. den jährlichen Kölner Leselaufund die Initiative der Leseclubs in Schulen. In der KölnerPartnerschule KGS Kupfergasse steht den Kindern unter dem Motto"KULT" (Komm und lies täglich) ein breites Angebot an Kinder- undJugendliteratur zur Verfügung. Darüber hinaus stattet die "StiftungRTL - Wir helfen Kindern" e.V. alle RTL-Kinderhäuser - derzeit 14Einrichtungen in ganz Deutschland - mit umfangreichen Materialien derStiftung Lesen aus.Die Spots können Sie sich hier anschauen: http://www.mediengruppe-rtl.de/verantwortung/Social-Responsibility/stiftung-lesen/Pressekontakt:Laura LeszczenskiUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 42 02laura.leszczenski@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell