Köln (ots) - Mit "RTL UHD" startet die Mediengruppe RTLDeutschland erstmals einen linearen Ultra-HD-Testkanal. Das neueAngebot wird zunächst zeitlich limitiert bis Ende 2018 über denVerbreitungspartner HD+ verfügbar sein. Über "RTL UHD" wird dieMediengruppe RTL Deutschland die Formel-1-Rennen sowie dieQualifyings der laufenden Saison live, und als einziges Unternehmenin Deutschland, in UHD-Qualität verbreiten.Das Angebot startet mit dem Rennwochenende in Baku/Aserbaidschanam 28./29. April 2018. Darüber hinaus wird am 5. Mai 2018 das Finalevon "Deutschland sucht den Superstar" in UHD, kombiniert mit HDR,ausgestrahlt.Für den neuen Kanal hat die Mediengruppe RTL Deutschland ihrSendezentrum weiterentwickelt und somit die technischenVoraussetzungen geschaffen, um das UHD-Signal Plattform-Partnern vonKöln aus zur Verfügung zu stellen.Alle Zuschauer, die das HD+ Sender-Paket abonniert haben und übereinen UHD-Fernseher verfügen, können den UHD-Kanal der MediengruppeRTL Deutschland ohne zusätzliche Kosten empfangen.Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTLDeutschland: "Für uns wird UHD in den kommenden Jahren wichtigerwerden und wir haben als führendes Medienhaus das Ziel, hier stetsneue Maßstäbe zu setzen. Wir freuen uns daher, dass wir mit dem Startvon 'RTL UHD' und der Ausstrahlung der Formel 1 sowie DSDS unsereTests im Bereich UHD ausbauen können."Mido Fayad, Bereichsleiter Produktion & Sendebetrieb CBC: "DieLive-Übertragung der Formel 1 sowie des DSDS-Finales und dieEinrichtung des UHD-fähigen Sendezentrums ist für uns ein wichtigerSchritt, um auch in Zukunft 'state-of-the-art' senden zu können. Diebesonderen Anforderungen bei Live-Übertragungen in UHD geben uns dieGelegenheit, Erfahrungen zu sammeln, die auch für weitere Projektehilfreich sein werden."Das Angebot 'RTL UHD' ist Teil der laufenden UHD-Tests derMediengruppe RTL Deutschland. Bereits im Frühjahr hatte dieMediengruppe RTL mit "Sankt Maik" die erste deutsche Free-TV-Serie imProgramm, bei der alle Episoden in UHD-Qualität, kombiniert mitHigh-Dynamic-Range (HDR), verfügbar waren.Technische Informationen: Voraussetzung für den Empfang von "RTLUHD" über HD+ ist neben Sat-Empfang ein UHD-Fernseher. Fernerbenötigen Zuschauer ein HD+ Modul, einen UHD HD+ Receiver oder einHD+ TVkey mit aktivem HD+ Sender-Paket. Wenn das UHD-TV-Gerät das von"RTL UHD" verwendete HDR-Verfahren Hybrid Log-Gamma (HLG)unterstützt, erleben Zuschauer das Finale von "Deutschland sucht denSuperstar" am 5. Mai zudem mit mehr Farben und einem höherenKontrastumfang. RTL UHD finden HD+ Kunden auf Kanalplatz 319 (kann jenach TV Hersteller abweichen). Die Empfangsparameter: Satellit: ASTRA1KR, 19,2 Ost Transponder: 1.013 Frequenz: 11391,25Mhz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/s Datenrate: 20 Mbit/s FEC 5/6Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4239konstantin.vonstechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell