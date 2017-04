Mediengruppe RTL Deutschland mit 29,3 Prozent Marktanteil im März - 29,7 Prozent im ersten Quartal 2017

Köln (ots) - Mit einem Monatsmarktanteil von 29,3 Prozent bei den14- bis 59-jährigen Zuschauern gelang der Mediengruppe RTLDeutschland mit ihren Free-TV-Sendern RTL, VOX, n-tv, RTL NITRO,RTLplus, SUPER RTL und RTL II sowie den Pay-TV-Sendern RTL Crime, RTLPassion und RTL Living im März ein erfolgreicher Abschluss des erstenQuartals. In den ersten drei Monaten des Jahres erreichten die Senderder Mediengruppe RTL einen Marktanteil von 29,7 Prozent bei den 14-bis 59-jährigen Zuschauern und lagen damit deutlich über demVorjahreswert (Q1 2016: 29,2 %).RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen im März einenMonatsmarktanteil von 11,3 Prozent und lag vor Sat.1 (8,5 %), der ARD(8,2 %), dem ZDF (8,1 %), ProSieben (7,4 %) VOX (7,2 %), RTL II (4,7%) und Kabel eins (4,6 %). RTL NITRO kam auf 2,0 Prozent. SUPER RTLerzielte einen Marktanteil von 1,6 Prozent in der Zielgruppe. n-tverreichte 1,1 Prozent Marktanteil. RTLplus lag bei 1,0 Prozent.Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erreichte RTL 9,3 Prozent undplatzierte sich damit hinter dem ZDF (13,0 %) und der ARD (12,0 %).Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (7,0 %), VOX (5,4 %) undProSieben (4,7 %). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,2 ProzentMarktanteil, SUPER RTL 1,7 Prozent, RTL NITRO 1,5 Prozent, n-tv 1,2Prozent und RTLplus 1,0 Prozent.Vor allem bei RTL NITRO, dem Männersender der Mediengruppe RTL,gab es im März allen Grund zur Freude. Zum fünfjährigen Bestehen desSenders beschenkte sich RTL NITRO mit guten Quoten selbst. In derKernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer lag der Marktanteil beiguten 2,3 Prozent - und damit 0,1 Prozentpunkte über Vormonat. Nurder Juni 2015 war bislang ähnlich stark. RTL NITRO lag auch im Märzbei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern vor allen anderen privatenFree-TV-Sendern der 3. und 4. Generation.Grund zum Feiern hatten auch die RTL-Aktuell-Redaktion undRTL-Anchorman Peter Kloeppel. In der Kategorie "Beste Information"wurde das RTL-News-Flaggschiff mit einer Goldenen Kameraausgezeichnet. In der Jury-Begründung hieß es, das Nachrichtenformatstehe für Qualität und Kontinuität und vereine Sachlichkeit mithöchster Beliebtheit. RTL Aktuell wolle stets ausgewogen, umfassendund zuverlässig informieren. Peter Kloeppel feierte darüber hinaus am30. März sein 25-jähriges Dienstjubiläum und verlängerte zudem seinenVertrag um drei weitere Jahre.Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:Bei RTL überzeugte im März insbesondere der Sport. Mit 8,23Millionen Zuschauern (MA 3+: 31,5 %) war der 4:1-Sieg der deutschenFußball-Nationalelf gegen Aserbaidschan am 26. März die meistgeseheneRTL-Sendung des Monats. Die fünfte von insgesamt zehn Begegnungen imRahmen der European Qualifiers zur WM 2018, vertretungsweisemoderiert von Laura Wontorra, kam auf einen starken Marktanteil von30,1 Prozent (14-59). 4,88 Millionen Quizfans (MA 3+: 14,7 %)schalteten eine neue Folge von "Wer wird Millionär?" am 6. März ein,11,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen waren dabei. Bei "RTL Aktuell"informierten sich am 12. März bis zu 4,48 Millionen Zuschauer (MA 3+,14-59: 16,2 %). Die zweite Folge der Jubiläumsstaffel von "Let'sDance" am 24. März verfolgten 3,97 Millionen Tanzfreunde (MA 3+: 15,3%), der Marktanteil lag bei 16,3 Prozent (14-59). Beim Staffelfinalevon "Der Lehrer" am 30. März waren 14,8 Prozent der 14- bis59-Jährigen und insgesamt 2,95 Millionen Zuschauer dabei (MA 3+: 9,5%). Die Produktion zwölf neuer Folgen von Deutschlandserfolgreichster wöchentlicher Serie beim jungen Publikum ist inVorbereitung.VOX beschloss den März in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigenZuschauer mit einem durchschnittlichen Monatsmarktanteil von 7,2Prozent. Damit konnte sich der Sender, wie bereits im Januar undFebruar, im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut steigern und zwar umstarke 0,3 Prozentpunkte.Einmal mehr war die aufregende Koch-Competition "KitchenImpossible" erfolgreich: Mit bis zu 10,9 Prozent Marktanteil bei den14- bis 59-Jährigen erreichte die Sendung einen neuenAllzeit-Bestwert. Ganz neu bei VOX - und schon zum Start sehr beliebt- war im März die Serie "Ransom" rund um Top-Verhandler EricBeaumont. Nach 8,3 Prozent in der Auftaktfolge erzielte die zweiteFolge direkt im Anschluss sogar 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 59-jährigen Zuschauern. In der Access-Primetime konnte "DieBeet-Brüder" einen neuen Quoten-Bestwert erzielen: 10,2 Prozent der14- bis 59-Jährigen schalteten die Doku-Soap ein. Und auch in derDaytime gab es bei VOX neue Bestwerte zu feiern: "4 Hochzeiten undeine Traumreise" und "Zwischen Tüll und Tränen" liefen mit 14,5Prozent bzw. 12,5 Prozent Marktanteil (14-59) am Nachmittag so gutwie nie zuvor.n-tv überzeugte einmal mehr mit seiner umfangreichen Nachrichten-und Wirtschaftsberichterstattung am Vormittag. Von Montag bis Freitagzwischen 6 und 12 Uhr erzielte der Nachrichtensender einenMarktanteil von 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum (MA 14-59: 1,8 %).n-tv stieß vor allem mit seinen umfangreichenSonderberichterstattungen zum Mordfall in Herne, zur Wahl in denNiederlanden sowie zum Terroranschlag in London auf großes Interesse.Als einziger Nachrichtensender in Deutschland berichtete n-tv amAbend des 9. März mehrere Stunden live über die Festnahme desmutmaßlichen Jungen-Mörders von Herne und erreichte damit vieleZuschauer. Die Breaking News erzielten Marktanteile von bis zu 2,7Prozent bei den Zuschauern ab 3 Jahre (MA 14-59: bis zu 3,1 %), dieNews Spezials am Morgen darauf kamen sogar auf Marktanteile von biszu 4,8 Prozent (MA 14-59: bis zu 3,8 %).Insgesamt erzielten die Nachrichten im März Marktanteile von biszu 5,5 Prozent beim Gesamtpublikum (MA 14-59: bis zu 6,1 %). DieTelebörse sicherte sich Marktanteile von bis zu 5,0 Prozent (3+) undbis zu 4,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Mit einem Marktanteilvon 1,3 Prozent (14-59) verzeichnete zudem der neue kontroverse n-tvTalk "Klamroths Konter" einen gelungenen Einstand in der n-tvPrimetime.RTL NITRO bleibt auch im März auf Erfolgskurs: 2,0 ProzentMarktanteil konnte das Geburtstagskind (1. April) bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern holen. In der Kernzielgruppe der 14- bis59-jährigen Männer lag der Marktanteil bei guten 2,3 Prozent - unddamit 0,1 Prozentpunkte über Vormonat.Erfolgreichster Tag für RTL NITRO im März war der 28.3. mit 3,1Prozent Marktanteil in gleich drei Zielgruppen (14-59, M14-59,14-49): Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte RTL NITRO sogar denhöchsten Tagesmarktanteil seit Senderbestehen. Für die Rekordwertesorgte u.a. bereits am frühen Morgen die Ausstrahlung von "Law &Order" mit überdurchschnittlichen 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 59-jährigen Männern. Am späten Abend waren die Folgen von "TheFirst 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern" und "Medical Detectives"richtig stark: 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigenerzielte die zweite Ausstrahlung von "The First 48 - Am Tatort mitden US-Ermittlern", 6,0 Prozent Markanteil in dieser Zielgruppeerreichte "Medical Detectives".RTLplus erreichte im bei den Zuschauern ab 3 Jahre einenMonatsmarktanteil von 1,0 Prozent. Der Marktanteil bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern lag ebenfalls bei 1,0 Prozent. In derKernzielgruppe von RTLplus, der weiblichen Best Ager (40-64), betrugder Monatsmarktanteil 1,3 Prozent.SUPER RTL erzielte einen durchschnittlichen Marktanteil von 21,7Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr). Dergebührenfinanzierte KiKa erreichte ebenfalls 21,7 Prozent,Nickelodeon lag bei 8,4 Prozent und der Disney Channel kam auf 8,9Prozent.Einen überzeugenden Einstand im Toggolino-Vorschulprogramm feiertedie neue Serie "Ranger Rob", die auf Marktanteile von bis zu 51,3Prozent in der Kinderzielgruppe kam. Ebenfalls sehr gut lief es mitbis zu 24,7 Prozent für die neuen Episoden von "King Julien". In derPrimetime holte SUPER RTL mit den Family Cartoons "Jagdfieber" (3,3%) und "Zambezia" (3,2 %) sehr gute Marktanteile bei den 14- bis59-Jährigen.Im März trumpfte RTL II am Freitagabend wieder mit starkenSpielfilmen auf. Besonders hervorzuheben ist hier die "Zurück in dieZukunft"-Filmreihe, die mit 8,7 Prozent (Teil 1), 8,0 Prozent (Teil2) und 8,1 Prozent Marktanteil (Teil 3) an gleich drei Abenden guteWerte einfuhr. Ebenfalls mit 7,7 Prozent Marktanteilüberdurchschnittlich lief die Action-Komödie "Starsky & Hutch".Mit hochkarätigen US-Serien entwickelt sich der Samstagabend fürRTL II mehr und mehr zum Erfolg. Die im März als deutscheFree-TV-Premiere gestartete sechste Staffel von "Game Of Thrones"erreichte in der Prime Time bis zu 7,6 Prozent Marktanteil (14-49)und 12,5 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe (14-29). ImAnschluss überzeugte "The Walking Dead" mit bis zu 8,4 ProzentMarktanteil (14-49) und 15,2 Prozent in der jungen Zielgruppe(14-29). Die deutsche TV-Premiere des US-Serienhits "Fear The WalkingDead" erreichte zu später Stunde bis zu 8,4 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 49-Jährigen und 14,3 Prozent Marktanteil bei den jungenZuschauern (14-29). Ab dem 8. April wird das Serien-Line-Up um zweiweitere erstklassige US-Produktionen erweitert: DieDeutschland-Premiere der neuen Folgen von "Prison Break" startet nurvier Tage nach der US-Ausstrahlung bei RTL II. Anschließend zeigt derSender die spannende Action-Serie "The Last Ship".Weiterer Fanzuwachs für die Sender- und Formatmarken derMediengruppe RTL bei Facebook Die Mediengruppe RTL Deutschlanderreicht bei Facebook im März 30,56 Millionen Fans mit ihren Sitesfür die Sender, Formate und Digitalangebote. Damit wachsen dieFan-Sites im März weiter um 300.000 Fans. In den Top-Ten der Angebotenach Fans schiebt sich pünktlich zum 25-jährigen Dienstjubiläum vonPeter Kloeppel (30. März) die Fan-Site zu RTL Aktuell mit Rang 6 umeinen Platz nach vorne und erreicht mittlerweile als führendedeutsche TV-News-Site bei Facebook fast 1,1 Millionen Fans. Dasstarke Fan-Wachstum bei RTL Aktuell sorgt auch für einen Wechsel ander Spitze bei den Brutto-Kontakten: Das RTL-Nachrichtenangebotüberholt mit rund 169 Mio. Kontakten die Fansite des RTL-MagazinsPunkt 12, das 168 Millionen Kontakte erreicht. Weiter stark ist auchdie Social-Media-Nutzung von n-tv, das rund 97 Millionen Kontaktenerzielt. Für viel Diskussionsstoff sorgten besonders auch zum Finaledie Posts zur RTL-Show "Der Bachelor": 39 Millionen Kontakte schiebendie Fan-Site bis auf Platz 5 der Mediengruppen-RTL-Sites nach vorne.Pressekontakt:Nils HeinichenUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 43 05nils.heinichen@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell