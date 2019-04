Mediengruppe RTL Deutschland mit 28,5 Prozent Marktanteil im März und 28,2 Prozent im ersten Quartal 2019

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Mit einem Monatsmarktanteil von 28,5 Prozent bei den14- bis 59-Jährigen gelang der Mediengruppe RTL Deutschland einerfolgreicher Abschluss des ersten Quartals 2019. Die Free-TV-SenderRTL, VOX, n-tv, NITRO, RTLplus, SUPER RTL und RTL II sowie diePay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living behaupteten klardie Führungsposition unter den privaten Fernsehanbietern. In denersten drei Monaten des Jahres erzielten die Sender gemeinsam einenMarktanteil von 28,2 Prozent in der Kernzielgruppe (14-59). Bei den14- bis 59-jährigen Zuschauern kam RTL im März auf einenMonatsmarktanteil von 10,9 Prozent und lag damit vor dem ZDF (8,2 %),der ARD (7,8 %), Sat.1 (7,6 %), ProSieben (7,4 %), VOX (6,7 %), Kabel1 (5,2 %) und RTL II (4,1 %). NITRO kam auf 2,5 ProzentMonatsmarktanteil, SUPER RTL auf 1,8 Prozent, RTLplus auf 1,5 Prozentund n-tv auf 0,9 Prozent (jeweils 14-59). Beim Gesamtpublikum (3+)erreichte RTL im März 8,6 Prozent Marktanteil und lag damit hinterdem ZDF (13,3 %) und der ARD (11,8 %). Auf den weiteren Plätzenfolgten Sat.1 (5,9 %), VOX (4,9 %), ProSieben (4,4 %), Kabel 1 (3,8%) und RTL II (2,8 %). NITRO kam auf 2,0 Prozent Monatsmarktanteil,SUPER RTL auf 1,7 Prozent, RTLplus auf 1,5 Prozent und n-tv auf 0,9Prozent (jeweils 3+). Weitere Themen im März: Die Mediengruppe RTLDeutschland beteiligt ihre Mitarbeiter seit Jahren amwirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Seit Beginn erhielten dieMitarbeiter fast 260 Millionen Euro. Für das Jahr 2018 ergibt sich,nun schon zum neunten Mal in Folge, für jeden einzelnen Mitarbeiterdie maximale Erfolgsbeteiligung in Höhe von 1,5 Monatsgehältern.Insgesamt werden in diesem Jahr an die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter über 18 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Sender derMediengruppe RTL Deutschland im Überblick: Mit bis zu 13,40 MillionenZuschauern konnte RTL bei der Live-Übertragung des Fußball-KlassikersNiederlande vs. Deutschland (24.3.) senderübergreifend die bislanghöchste Quote im TV-Jahr 2019 erzielen. Im Durchschnitt sahen 11,83Millionen Zuschauer (3+) den Auftaktsieg der DFB-Elf bei den EuropeanQualifiers zur Europameisterschaft 2020. Der Marktanteil lag beiüberragenden 34,5 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen bei 33,5Prozent (6,40 Mio.). Ebenfalls stark war schon das Interesse amAuftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft ins Länderspieljahr2019 am 20. März. Das 0:0 gegen Serbien sahen durchschnittlich 8,48Millionen mit einem herausragenden Marktanteil bei allen Zuschauernvon 29,1 Prozent und bei den 14- bis 59-Jährigen von 28,4 Prozent.Den 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt bei Inter Mailand in der UEFAEuropa League sahen durchschnittlich 4,89 Millionen Zuschauer. DerMarktanteil lag bei starken 17,7 Prozent bei allen Zuschauern (14-59:18,6 %). Mit durchschnittlich 4,99 Millionen Tanzfans (16,9 % MA) abdrei Jahren startete "Let's Dance" stärker als 2018 in die neueSaison. Hervorragende 19,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,95Mio.) waren bei der ersten Show dabei. Das "Wer wirdMillionär?"-Special "Schluss mit Hotel Mama" sahen 4,49 MillionenZuschauer ab drei Jahren (14,4 % MA). Und auch "Deutschland suchtden Superstar" lief im März hervorragend mit 4,01 Millionen und 19,7Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen (9.3.). Sehr guteWerte auch für "RTL Aktuell": 4,26 Millionen Zuschauer (MA 3+: 15,7%) und 16,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,22 Mio.) informiertensich am 10. März bei den Hauptnachrichten über das Wichtigste ausDeutschland und der Welt. Heiße Quoten konnte VOX im März einmal mehram Sonntag erzielen: Bis zu 10,7 Prozent Marktanteil erreichte dieKoch-Competition "Kitchen Impossible" mit Star-Koch Tim Mälzer beiden 14- bis 59-jährigen Zuschauern - bei den 14- bis 49-Jährigen lagder Marktanteil sogar bei bis zu 14,0 Prozent. "Prominent!" (10.3.)erzielte im Anschluss mit 13,7 Prozent (14-59) den besten Wert seitzehn Jahren und mit 16,8 Prozent (14-49) sogar einen neuenAllzeit-Bestwert am Sonntagabend. Am Montagabend stellte "GoodbyeDeutschland! Viva Mallorca" (11.3.) neue Bestwerte auf: 9,6 Prozentder 14- bis 59-Jährigen und 12,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigenschalteten ein. Sehr gute Quoten holte VOX außerdem mit einer starkenAccess-Primetime am Wochenende: "Ab ins Beet!" war sonntags mit neuenFolgen und bis zu 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigensehr gefragt. "Der Hundeprofi" erreichte samstags bis zu 12,3 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 12,5 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch Martin Rütterüberzeugte auch als "Der Vertretungslehrer". Die Folge mit ihm(12.3.) erzielte am Montagabend 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 59-Jährigen (14-49: 10,3 %). n-tv erzielte im März sowohl beimGesamtpublikum als auch bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteilvon 0,9 Prozent. Auf großes Zuschauerinteresse stieß dabei einmalmehr die Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung von n-tv amVormittag. Hier lag der Nachrichtensender von Montag bis Freitag miteinem starken Marktanteil von 1,9 Prozent erneut deutlich vor derInfo-Konkurrenz (Phoenix: 1,3 %, Welt: 1,3 %). Die n-tv Nachrichtenerreichten im März Marktanteile von im Schnitt bis zu 6,4 Prozent.Die Telebörse erzielte Marktanteile von im Schnitt bis zu 4,7Prozent. n-tv überzeugte zudem mit ausführlichen News Spezials, diesich in diesem Monat hauptsächlich um die Entwicklungen beimBrexit-Drama drehten, um die verschwundene Rebecca aus Berlin und diegeplante Bankenfusion von Deutsche Bank und Commerzbank. Insgesamterreichten die News Spezials gute Marktanteile von im Schnitt bis zu2,3 Prozent. Die Live-Übertragung vom politischen Aschermittwochstieß mit Marktanteilen von im Schnitt bis zu 2,6 Prozent auf großesInteresse bei den Zuschauern. NITRO erreichte im März einenMonatsmarkanteil von 2,9 Prozent in der Kernzielgruppe der 14- bis59-jährigen Männer und lag damit 0,2 Prozent über dem Vormonat. Beiden 14- bis 59-Jährigen lag der Monatsmarktanteil bei 2,5 Prozent,ein Plus von 0,3 Prozent. Mit 2,0 Prozent bei den Zuschauern ab dreiJahren erzielte NITRO auch beim Gesamtpublikum einen starkenMonatsmarktanteil und einen Zuwachs von 0,2 Prozent im Vergleich zumFebruar, der bereits ein Rekordmonat war. Damit markiert NITRO indiesen drei Zielgruppen die besten Werte seit Senderstart. MitAbstand stärkster Tag war der 19. März mit 5,1 Prozent bei den 14-bis 59-jährigen Männern, 3,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern und 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum (3+). Bei den Männern(14-59) und den Zuschauern (14-59) waren es die höchstenTagesmarktanteile seit Senderstart. Verantwortlich für diese Erfolgewar u. a. die Ausstrahlung des Agenten-Thrillers "James Bond 007 -Diamantenfieber". Im Schnitt verfolgten 1,31 Millionen Zuschauer denFilm-Klassiker mit Schauspieler Sean Connery in der Rolle als JamesBond. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte der Film sehr starke 5,4Prozent Markanteil und bei den 14- bis 59-jährigen Männern sogarhervorragende 7,8 Prozent Marktanteil. Das UEFA Europa League-Spielzwischen Eintracht Frankfurt und Inter Mailand verfolgten am 7. Märzbis zu 2,35 Millionen Zuschauer. Im Durchschnitt kam dieLive-Übertragung auf 1,66 Millionen Zuschauer und einen Marktanteilvon 5,9 Prozent (14-59: 0,88 Mio., MA: 6,5 %). Damit konnte derMännersender in seiner neunten Europa-League-Übertragung dieserSaison den zweithöchsten Zuschauerwert erzielen. Das wöchentlicheLive-Fußballmagazin "100 % Bundesliga - Fußball bei NITRO" erzielteam 11. März zwei Bestwerte: Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauernerreichte die Fußball-Sendung starke 2,1 Prozent Marktanteil und inder Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer lag der Marktanteilsogar bei großartigen 3,4 Prozent. RTLplus erzielte im März einenMonatsmarktanteil von 1,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. BeimGesamtpublikum (3+) lag der Sender ebenfalls bei 1,5 Prozent und inder Kernzielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen bei 2,0 ProzentMarktanteil. Am 3. März erzielte der junge Sender einen neuenSonntags-Bestwert mit einem Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent bei denZuschauern ab drei Jahren. Die reichweitenstärkste Sendung im Märzwar die Krimireihe "Im Namen des Gesetzes" (12.3.) mit 0,52 MillionenZuschauern und 3,3 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab 3 Jahre.SUPER RTL erzielte im März einen durchschnittlichen Marktanteil von22,4 Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen (06.00 bis20.15 Uhr) und platzierte sich somit erneut vor dem Kinderkanal (17,4%), Nick (6,5 %) und dem Disney Channel (12,9 %). HerausragendeSpitzen-Marktanteile erlangten die neuen Folgen der Vorschul-Formate"Peppa Pig" (bis zu 59,2 %) und "Paw Patrol - Helden auf vier Pfoten"(bis zu 46,5 %). Die ebenfalls neuen Episoden von "ALVINNN!!! und dieChipmunks" kamen am Vorabend auf starke Marktanteile von bis zu 21,3Prozent. In der Primetime überzeugte insbesondere "CSI: Miami" mitbis zu 4,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie die TrueCrime-Serien "On the Case - Unter Mordverdacht" (bis zu 4,5 %) und"Snapped - Wenn Frauen töten" (bis zu 3,6 %). Bei RTL II stießen imMärz Sozialreportagen auf großes Interesse: Die neuen Folgen von"Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" über das FrankfurterBahnhofsviertel erzielten bis zu 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 49-jährigen Zuschauern. Das junge Publikum (14-29) zeigte sichmit bis zu 11,3 Prozent Marktanteil besonders interessiert. Auch dieneue Staffel von "Hartz und herzlich" startete herausragend mit 11,1Prozent (14-49) bzw. 11,7 Prozent Marktanteil (14-29). Ein vertrautesRTL II-Gesicht kehrte mit 7,3 Prozent Marktanteil (14-49) auf denBildschirm zurück: "Daniela Katzenberger - Familienglück aufMallorca" hatte mit 10,6 Prozent Marktanteil (14-29) ebenfalls sehrviele junge Zuseher. Die Doku "Pop Giganten: Schlager" war einweiteres Quotenhighlight: starke 9,4 Prozent Marktanteil (14-49).Gute Zahlen auch bei den Daily Soaps: "Berlin - Tag & Nacht"erreichte bis zu 17,0 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe(14-49: bis zu 9,1 % MA). "Köln 50667" schaffte sogar bis zu 19,5Prozent Marktanteil (14-49: bis zu 9,7 % MA). TVNOW: "TemptationIsland"-Urlauber grüßen von der Spitze / Großer Social Buzz für neuenStreaming-Dienst Die im März gestartete TVNOW-Original-Show"Temptation Island" ist im März das meistgenutzte Format aufSendungsbasis bei TVNOW. Mit "Deutschland sucht den Superstar" und"Der Bachelor" reihen sich zwei RTL-Shows auf Platz zwei und dreiein. Dahinter platziert sich die tägliche RTL-Serie "Gute Zeiten,schlechte Zeiten". Auch auf Platz 5 positioniert sich mit "DerLehrer" eine weitere Serie aus dem RTL-Portfolio. Bei den führendenFansites nach Facebook-Gesamtreichweite finden sich Informations- undUnterhaltungsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland wieder. Auchim März liegt das neue General Interest Portal RTL.de auf dem erstenRang, gefolgt von "RTL Aktuell", welches sich im Vergleich zumVormonat deutlich steigern konnte. Auf Platz 3 liegt der neueStreaming-Dienst TVNOW, der seit seinem Start für einen enormenSocial Buzz sorgt. An der Spitze der Reihenfolge der Facebook-Sitesnach Fans gibt es auch in diesem Monat keine Veränderungen: Führendbleibt weiterhin die Site zur RTL 2-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,59Mio.), vor der Fansite der RTL-Serie GZSZ "Gute Zeiten, schlechteZeiten" (1,574 Mio.) und "Köln 50667" (1,499 Mio., RTL 2). 