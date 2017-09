Mediengruppe RTL Deutschland mit 28,3 Prozent Marktanteil im August 2017 - VOX erneut vor ProSieben

Köln (ots) - Im August 2017 erzielten die Sender der MediengruppeRTL Deutschland einen Marktanteil von 28,3 Prozent bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO,SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTLPassion und RTL Living sicherten sich damit die Führungspositionunter den privaten Fernsehanbietern.RTL kam bei den 14- bis 59-Jährigen auf einen Monatsmarktanteilvon 10,6 Prozent und lag vor dem ZDF (8,4%), Sat.1 (8,4%) und der ARD(7,3%). Im Vergleich zum Vorjahr konnte VOX im August 2017 denMonatsmarktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern um 0,3Prozentpunkte auf 6,8 Prozent ausbauen. Mit diesem Monatsmarktanteillandete der Kölner Sender zum zweiten Mal in Folge und damit zumzweiten Mal überhaupt in seiner Geschichte vor ProSieben (6,3%).Dahinter folgen RTL II (4,5%) und Kabel eins (4,5%). NITRO konnte imAugust die starken Monatsmarktanteile vom Vormonat halten underreichte bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 2,2Prozent. SUPER RTL erreichte einen Marktanteil von 1,6 Prozent beiden 14- bis 59-Jährigen. n-tv kam auf 1,1 Prozent Marktanteil undRTLplus verzeichnete einen Marktanteil von 1,2 Prozent.Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erreichte RTL 8,6 ProzentMarktanteil und lag damit hinter dem ZDF (13,1%) und der ARD (11,0%).Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (6,8%), VOX (5,0%) undProSieben (4,0%). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,1 Prozent,SUPER RTL 1,7 Prozent, NITRO 1,7 Prozent, n-tv 1,2 Prozent undRTLplus 1,1 Prozent Marktanteil.Weitere Themen im August:Einen erfolgreichen Test im Bereich Addressable TV konnte dieMediengruppe RTL Deutschland im August mit dem Werbekunden Ferreroumsetzen: Während RTLplus-Zuschauer im linearen TV einen Werbespotfür das Produkt Raffaello sahen, wurden auf den Fernsehbildschirmenvon Zuschauern, die über ein HbbTV 2.0-fähiges Endgerät verfügen, derRaffaello-Spot mit einem Clip für nutella B-ready ersetzt.Im Bereich Virtual Reality und 360-Grad-Videos stand der August imZeichen von "Ninja Warrior Germany". Pünktlich zur aktuellen Staffelder Erfolgsshow hat die Mediengruppe RTL Deutschland die App "NinjaWarrior Germany - das 360° VR-Game & Videos zur TV-Show" kreiert undproduziert. Hier kann der Nutzer Hindernisse des Original-Parcoursdurchlaufen und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ein weiteresHighlight der App ist die virtuelle Videolounge, in der sich der Userdie Highlights der aktuellen Show und exklusive 360-Grad-Videos derRuns ansehen kann. In einem Trainingslevel, für das McDonald'sDeutschland als Werbepartner gewonnen wurde, können sich die User aufdie Herausforderungen des Spiel-Parcours vorbereiten.Mit Blick auf die Bundestagswahl in knapp drei Wochen haben RTLAktuell, n-tv und die RTL II News im August den Wahl-Navi gestartet -einen neuen und eigenen Online-Fragebogen zur Wahl. Über diePlattform www.wahlnavi.de können User in einem personalisierten Testdie politischen Positionen der jeweiligen Parteien mit den eigenenpolitischen Ansichten abgleichen.Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:Mit insgesamt 4,59 Millionen Zuschauern (MA 3+: 31,8%) war dasFormel 1-Rennen in Belgien am 27. August die meistgeseheneRTL-Sendung des Monats. 28 Prozent der 14- bis 59-Jährigen verfolgtenden Sieg von Lewis Hamilton beim Rennen in Spa. Bei "RTL aktuell" am20. August informierten sich insgesamt 4,14 Millionen Zuschauer (MA3+: 18,6%) über das Geschehen in Deutschland und der Welt. DerMarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei sehr guten 20,7Prozent. Das ganz junge Publikum (14-29) überzeugte RTL mit der neuenStaffel von "Ninja Warrior Germany" mit hervorragenden 28,3 Prozent(26. August), einer weiteren Folge von "Gute Zeiten, schlechteZeiten" mit starken 30,9 Prozent (4. August) und der wöchentlichenSerie "Der Lehrer" mit 26,3 Prozent Marktanteil (Wdh. am 24. August).Mit neuen Quotenrekorden überzeugten im August viele VOX-Formate.Einen neuen Jahresbestwert für Doku-Events am Samstagabend erzielte"Diana - Die Tragödie einer Prinzessin" am 26. August mit einemMarktanteil von 11,4 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern.Und auch dienstags war VOX in der Primetime erfolgreich: Das Finaleder erfolgreichen "Hot oder Schrott - Die Allestester"-Staffel am 29.August sahen starke 8,2 Prozent (14-59) - ein neuer Bestwert! Denkonnte die Test-Doku auch mit den Ausgaben in der Access Primetime amSonntag aufstellen: Hier lag der Markanteil bei bis zu 11,3 Prozent(14-59). Nach dem Staffelende ging es auf dem Sendeplatz um 19:15 Uhrstark weiter: "Die Beet-Brüder" konnten gleich zum Auftakt der 3.Staffel mit 10,9 Prozent Markanteil (14-59) einen neuenAllzeitbestwert feiern. In der Daytime fesselt darüber hinaus"Shopping Queen" immer noch die Zuschauer: Die Styling-Doku erzielteim August 2017 bis zu 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der14- bis 59-Jährigen.Der Nachrichtensender n-tv erreichte im August beim Gesamtpublikumeinen starken Marktanteil von 1,2 Prozent (MA 14-59: 1,1%). Mitseiner umfangreichen Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung amVormittag (6 bis 12 Uhr) erzielte n-tv einen Marktanteil von imSchnitt bis zu 2,3 Prozent (MA 14-59: 1,8%) und war damit erneut derbeliebteste deutsche Nachrichtensender am Vormittag. Darüber hinausüberzeugte n-tv vor allem mit seiner schnellen und umfassendenBreaking News-Berichterstattung nach dem Terroranschlag vonBarcelona. So erzielten die Live-Sondersendungen Marktanteile von imSchnitt bis zu 4,1 Prozent (MA 14-59: 2,8%), die News Spezials kamensogar auf Marktanteile von bis zu 6,1 Prozent beim Gesamtpublikum (MA14-59: 4,6%). Insgesamt kamen die Nachrichten im August aufMarktanteile von im Schnitt bis zu 8,6 Prozent (MA 14-59: bis zu6,8%). Die Telebörse erreichte Marktanteile von im Schnitt bis zu 4,5Prozent (MA 14-59: bis zu 5,2%). Sehr gefragt war zudem weiterhin"Klamroths Konter". Der vor der Bundestagswahl wöchentlicherscheinende Talk mit Louis Klamroth verzeichnete mitWahlkampfmanager Frank Stauss zu Gast einen sehr guten Marktanteilvon 1,2 Prozent. Bei 14- bis 49-Jährigen sahen sogar hervorragende1,6 Prozent zu. Außerdem verzeichnete der neue Politik-Talk "WiesoSie...?" einen erfolgreichen Einstand ins n-tv Programm. Die Ausgabemit Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Gast erreichte gute Marktanteilevon bis zu 1,4 Prozent (MA 14-59: bis zu 1,9%).NITRO erzielte im August neue Rekordwerte: In der Zielgruppe der14- bis 59-Jährigen erreichte der Männersender am vergangenen Freitag(25. August) mit hervorragenden 3,5 Prozent den bestenTagesmarktanteil seit Sendestart. Bei den 14- bis 59-jährigen Männernerzielte NITRO an diesem Tag starke 3,9 Prozent und damit den bestenTagesmarktanteil an einem Freitag seit Senderbestehen. Für dieRekordwerte sorgten u.a. am frühen Morgen zwei Folgen von "Law &Order" mit bis zu 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigenMännern und 7,2 Prozent Marktanteil bei den Erwachsenen (14-59). AmAbend überzeugte u.a. "Anwälte der Toten - Rechtsmediziner deckenauf" mit 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen.Anschließend erreichten die "Medical Detectives" bis zu 6,3 ProzentMarktanteil bei den Erwachsenen (14-59). In der Kernzielgruppe der14- bis 59-jährigen Männer lag der Monats-Marktanteil wie bereits imJuli bei 2,6 Prozent.RTLplus erzielte im August einen Monatsmarktanteil von 1,2 Prozentbei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. In der Kernzielgruppe vonRTLplus, der weiblichen Best Ager (40-64), betrug derMonatsmarktanteil 1,7 Prozent. Besonders beliebt bei den Zuschauernwaren die Primetimeserien "Hinter Gittern - Der Frauenknast" (7.August) mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent und "Nikola" (4.August) mit einem Marktanteil von 1,4 Prozent und die neu gestarteteDokusoap "Nachbarschaftsstreit - Kolb greift ein" mit 1,9 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen.SUPER RTL erzielte im August einen durchschnittlichen Marktanteilvon 21,4 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr).Der gebührenfinanzierte KiKa erreichte 16,9 Prozent, Nick lag bei 8,1Prozent und der Disney Channel kam auf 9,3 Prozent. Besondersüberzeugend lief es für das tägliche Sommerferien-Programm, daszwischen 8.00 und 13.15 Uhr täglich für konstant hoheEinschaltquoten sorgte. In der Primetime holte SUPER RTL mit demSpielfilm "Zahnfee auf Bewährung" (2,8%) sowie dem True Crime-Format"Snapped - Wenn Frauen töten" (bis zu 3,8%) sehr gute Marktanteilebei den 14- bis 59-Jährigen.Am 17. August verfielen die RTL II-Zuschauer dem "DirtyDancing"-Fieber. Zum 30-jährigen Jubiläum des Spielfilm-Klassikerspräsentierte RTL II einen ganzen Themenabend. "Dirty Dancing"erreichte dabei 11,6 Prozent Marktanteil (14-49) und insgesamt 1,98Millionen Zuschauer. Mit 15,6 Prozent Marktanteil war RTL II andiesem Abend in der Primetime eindeutiger Marktführer bei denweiblichen Zuschauern (14-49). Der RTL II-Tagesmarktanteil lag bei8,9 Prozent (14-49) - der beste Wert seit dem 21. Oktober 2015. ImAnschluss zeigte RTL II das Special "Mein Baby gehört zu mir! DieDirty Dancing Doku". Auch hier gelang mit starken 14,3 ProzentMarktanteil (14-49) ein großer Erfolg. Der Spielfilm "Dirty Dancing2" rundete mit 10,1 Prozent Marktanteil (14-49) den erfolgreichen"Dirty Dancing"-Abend ab. Am 28. August ging die zweite Staffel desModelwettbewerbs "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" zu Ende.Die neuen Folgen erzielten bis zu 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 49-jährigen Zuschauern und bis zu 15,8 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 29-Jährigen. Bei den 14- bis 29-jährigen Frauen wurdenSpitzenwerte bis zu 18,8 Prozent Marktanteil erreicht. Auch aufrtl2.de und tvnow.de/rtl2 war "Curvy Supermodel" mit mehr als 1,4Millionen Video Views ein voller Erfolg.RTL NEXT überholt GZSZ nach Facebook-Reichweite Das Informations-und Entertainmentangebot RTL NEXT knackte mit 40,22 Mio.Brutto-Kontakten eine hohe Hürde und platzierte sich dabei sogar vorder etablierten RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (38,66Mio.) auf Platz fünf. Führend bei den Brutto-Kontakten sind erneutdie Informationsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland. Soerreicht die Fansite von "Punkt 12" 174,49 Millionen Brutto-Kontakte,gefolgt von "RTL Aktuell" mit 164,20 Millionen und n-tv mit 76,78Millionen. Weiterhin führend bei den Fansites nach Fanzahlen bleibtdie RTL II-Serie "Berlin Tag & Nacht" mit knapp 3 Millionen. Rangzwei erreicht im zweiten Monat in Folge die RTL-Serie "Gute Zeiten,schlechte Zeiten" (1,6 Mio.), gefolgt von "Köln 50667" (1,6 Mio.) vonRTL II. Die Mediengruppe RTL Deutschland erreicht bei Facebook mitihren Sites für die Sender, Formate und Digital-Angebote im August30,75 Millionen Fans und verbessert sich somit im Vergleich zumVormonat (30,64 Mio.).