Medienführerschein Bayern: 350.000ste Urkunde überreicht

München (ots) - Medienführerschein Bayern: 350.000ste Urkundeüberreicht / Staatsminister Eisenreich, Staatsminister Sibler undStiftungsratsvorsitzender Schneider verkündenMedienkompetenz-Offensive / Eisenreich: "Unterrichtseinheiten künftigauch für die Kleinsten an der Schule / Kinder brauchen Kompass fürdie digitale Welt" / Sibler: "Medienführerschein Bayern wird mitBildungsplattform mebis verknüpft / Mehr digitale Unterstützung fürLehrerinnen und Lehrer" / Schneider: "Fördermittel ermöglichenweiteren Ausbau des erfolgreichen Medienführerscheins Bayern"Medienminister Georg Eisenreich, Kultusminister Bernd Sibler undSiegfried Schneider, Stiftungsratsvorsitzender der gemeinnützigenStiftung Medienpädagogik Bayern, besuchten heute die Grundschule ander Gebelestraße in München. Im Gepäck: die 350.000ste Urkunde desMedienführerscheins Bayern und die Zusage für Fördermittel zumweiteren Ausbau der Initiative.Eisenreich: "Der Medienführerschein ist eine echteErfolgsgeschichte. 350.000 Schülerinnen und Schüler haben denMedienführerschein gemacht. Künftig gibt es altersgerechteUnterrichtseinheiten auch für die Kleinsten an der Schule. Kinderbrauchen einen Kompass für die digitale Welt. Deshalb starten wir mitdem Medienführerschein schon in der ersten und zweitenJahrgangsstufe."Sibler: "Ein verantwortungsvoller und kompetenter Umgang mitMedien ist heute wichtiger denn je - auch und gerade für unserejungen Menschen! Der Medienführerschein in all seinen Facetten führtunsere Kinder und Jugendlichen altersgerecht und ansprechendaufbereitet an wichtige Aspekte der Mediennutzung heran. Mich freutbesonders die geplante Verknüpfung der Angebote mit unserer digitalenBildungsplattform mebis - das ist ein weiterer wertvoller Schritt zurUnterstützung unserer Lehrerinnen und Lehrer!"Schneider: "Die große Nachfrage zeigt, dass der MedienführerscheinBayern ein toller Erfolg ist. Das bestärkt uns darin, das Angebot desMedienführerscheins Bayern weiter auszubauen. Ich freue mich sehr,dass die Bayerische Staatsregierung hierfür weitere Fördermittel zurVerfügung stellt."Mit diesen Maßnahmen intensiviert die Staatsregierung dieFörderung von Medienkompetenz in den Schulen:- Erstmals Unterrichtseinheiten für die 1./2. JahrgangsstufeAktuell werden von der Stiftung Medienpädagogik Bayernaltersgerechte Module zu den Themen "Mediennutzung im Alltag","Medienhelden", "Werbung" und "Bedeutung von Privatsphäre"entwickelt. Sie stehen voraussichtlich ab dem Schuljahr 2019/2020 zurVerfügung. Dieses neue Angebot wird finanziert von der BayerischenStaatskanzlei.- Weitere Film-Clips für den Einstieg in die UnterrichtsthemenBereits jetzt stehen 14 Film-Clips für einen motivierendenEinstieg in die Unterrichtseinheiten für Grund- und weiterführendeSchulen zur Verfügung. Im nächsten Jahr sollen neue und auchbarrierefreie Film-Clips zu relevanten Themen produziert werden. DieFilm-Clips werden finanziert vom Bayerischen Staatsministerium fürUnterricht und Kultus.- Eigene Medienführerschein-Kurse auf der Online-LernplattformmebisBereits in diesem Jahr beginnt die Implementierung ausgewählterInhalte des Medienführerscheins Bayern in die digitale Lernplattformmebis. Geplant ist, je einen Pilot-Kurs für die 3./4., 6./7. und8./9. Jahrgangsstufe zu entwickeln. Der Ausbau wird finanziert vonder Bayerischen Staatskanzlei und vom Bayerischen Staatsministeriumfür Unterricht und Kultus unterstützt.Bayernweit 350.000 Urkunden und Teilnahmebestätigungen verteiltBeim Unterrichtsbesuch erhielten die Gäste einen Einblick in dieArbeit mit dem Medienführerschein Bayern. Auf dem Stundenplan standdie Unterrichtseinheit "Das ist MEINE Geschichte! Grundlagen zumSchutz von geistigem Eigentum kennenlernen und verstehen". Dabeiwurde das Thema Urheberrecht altersgerecht und spielerischaufbereitet. Besonders das interaktive Wimmelbild, das dieSchülerinnen und Schüler auf ihren Tablets entdeckten, machtesichtlich Spaß. Anschließend überreichten die Minister und derVorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Medienpädagogik Bayern denSchülerinnen und Schülern Urkunden, die die Teilnahme amMedienführerschein Bayern dokumentieren.Medienkompetent in die digitale Zukunft - MedienführerscheinBayern stärkt wichtige KompetenzenEgal ob Kindergarten, Schule oder außerschulische Jugendarbeit -Medienkompetenz ist ein Thema, das alle Bildungseinrichtungenbeschäftigt. Der Medienführerschein Bayern bietet für jede Zielgruppeein maßgeschneidertes Angebot, um pädagogische Fachkräfte gezielt beidiesem Thema zu unterstützen. Für Schulen besteht die Möglichkeit,den Medienführerschein Bayern in ihr Medienkonzept einzubinden. Sokönnen sie die Teilnahme am Medienführerschein Bayerninstitutionalisieren und sicherstellen, dass alle Schülerinnen undSchüler Urkunden erhalten.Die Initiative Medienführerschein Bayern wurde 2009 von derBayerischen Staatsregierung ins Leben gerufen, um die Medienkompetenzvon Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken. Sie wird vonder Bayerischen Staatskanzlei finanziert. Die gemeinnützige StiftungMedienpädagogik Bayern koordiniert die Initiative und verantwortetdie inhaltliche Entwicklung. Der Medienführerschein Bayern bietetkostenlose altersgerechte Materialien für den Elementarbereich,Grund- und weiterführende Schulen, Berufliche Schulen sowie für dieaußerschulische Jugendarbeit. 