Medienerziehung an reformpädagogischen Bildungseinrichtungen: Alanus Hochschule startet Forschungsprojekt (FOTO)

Alfter (ots) -Erziehung bedeutet auch und gerade im "digitalen Zeitalter",Kinder auf ihrem Weg zum selbstständig denkenden Erwachsenen zubegleiten. Der erwachsene Mensch soll dann erstens einschätzenkönnen, welchen Anteil der Lebenszeit er vor einem Bildschirmverbringen möchte. Und zweitens soll er für den Zeitanteil, der vorund mit dem Bildschirm verbracht wird, Fähigkeiten zurkritisch-reflektierten und technisch versierten Nutzung sowieFähigkeiten zur Vermeidung von Nutzungsrisiken erworben haben. "Nebenden großen Chancen und Potenzialen, die eine zunehmendeDigitalisierung für einige Bereiche der Lebens-, Arbeits- undLernwelt birgt, mehren sich Forschungsbefunde über Risiken undGefahren", sagt Paula Bleckmann, Professorin für Medienpädagogik ander Alanus Hochschule. Gemeinsam mit ihrem Team hat Bleckmann einForschungsprojekt gestartet, das die Medienerziehung anreformpädagogischen Bildungseinrichtungen untersucht.Denn: "Weder die medienerzieherischen Qualifikationen,Erfahrungen, Einstellungen und subjektiven Fortbildungsbedarfe vonreformpädagogischen Fachkräften, noch die medienpädagogische Praxisin reformpädagogischen Bildungseinrichtungen, noch deren Bewertung inden Augen von Eltern und Schülern, noch die übergeordnete Ebene dermedienpädagogischen Aus- und Weiterbildung reformpädagogischerFachkräfte wurden bisher für Deutschland systematischwissenschaftlich untersucht", so Bleckmann. Das Forschungsprojekt"Medienerziehung an reformpädagogischen Bildungseinrichtungen" läuftbis 2022 und ist in mehrere Teilprojekte gegliedert. Ziel ist es, denStatus Quo der Medienerziehung an reformpädagogischenBildungseinrichtungen zu beschreiben, Herausforderungen zucharakterisieren sowie direkt für die Praxis nutzbare Lösungsansätzefür den Bereich der Arbeit mit Kindern und Eltern wie auch für denBereich der Aus- und Weiterbildung zu sammeln und zu entwerfen. AmBeginn des Projekts steht eine deutschlandweite Befragungreformpädagogisch arbeitender Bildungseinrichtungen von der Krippebis zur Oberstufe, die sowohl pädagogische Fachkräfte, Eltern wieauch ältere Schüler umfasst."Während über Medienmündigkeit als Zielperspektive ein sehrweitgehender Konsens besteht, mithin kaum bestritten wird, dassMedienkompetenzförderung und Medien(sucht)prävention als Ziele Handin Hand gehen sollten, herrscht viel Uneinigkeit in Forschung,Politik und Praxis über erfolgversprechende Wege zu diesemgemeinsamen Ziel", sagt Bleckmann.Hauptförderer des Forschungsprojekts ist die Software AG Stiftung.Durch die großen deutschsprachigen Verbände von Bildungseinrichtungenim Bereich der Montessori- und Waldorfpädagogik wird das Projektzusätzlich sowohl gefördert bzw. organisatorisch mitgetragen.Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit der ProjektleitungPaula Bleckmann oder den Projektmitarbeitern Sebastian Kurten,Valentina Nartschenko und Saskia Wedel.Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:https://bit.ly/2DntWSW