Medieneinladung: Vorstellung des Whistleblowing Report 2021: Hinweisgebende sind keine Denunzianten, sondern leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Schadensaufdeckung

München (ots) -- Rund jedes dritte Unternehmen in Europa von illegalem oder unethischem Verhalten betroffen- Drei Viertel der Großunternehmen verfügen bereits über eine ab Dezember 2021 verpflichtende Meldestelle- Missbräuchliche Meldungen bleiben weiter die AusnahmeWhistleblower leisten europaweit einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufklärung von Wirtschaftskriminalität. Das ist eines der Ergebnisse des "Whistleblowing Report 2021". Die internationale Studie, die die Fachhochschule Graubünden in Zusammenarbeit mit der EQS Group AG erstellt hat, erhält nicht zuletzt durch die jüngsten Diskussionen um eine Plattform in Baden-Württemberg für anonyme Meldungen zur Ermittlung von Steuerbetrügern einen aktuellen Bezug.Der Report zeigt jedoch auf, dass es sich bei Whistleblowern keinesfalls um Denunzianten handelt. Im Gegenteil: Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass Unternehmen Risiken frühzeitig erkennen und so Sanktionen, Strafzahlungen und Reputationsschäden präventiv abwenden können. Gleichzeitig macht der Gesetzgeber zunehmend Druck: Am 17. Dezember 2021 tritt die EU-Whistleblowing-Richtlinie in Kraft, die Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden verpflichtet, einen internen Meldekanal einzuführen, um Hinweisgebende zu schützen.Die Studie, für die insgesamt 1.239 Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz befragt wurden, untersucht daher auch, wie gut europäische Unternehmen auf die Vorgaben der EU-Whistleblowing-Richtlinie vorbereitet sind und inwiefern die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Meldebereitschaft in Unternehmen hatte.Diese und alle weiteren Ergebnisse stellen wir im Rahmen der European Compliance and Ethics Conference (ECEC) (https://www.ecec-community.com/), Europas größter Compliance-Konferenz, vor. Zu dem Pressegespräch laden wir Sie ganz herzlich ein -in München (EQS Group AG, Karlstraße 47, D-80333 München (https://g.page/EQSGroup?share)) oder via Live Stream:Whistleblowing Report 2021 - Ergebnisse und Befundeam Mittwoch, 06. Oktober 2021, 11.00 bis 12.00 UhrIhre Gesprächspartner sind:- Prof. Dr. Christian Hauser, Professor und Projektmanager, Fachhochschule Graubünden- Marcus Sultzer, Mitglied des Vorstands der EQS Group- Helene Blumer, Senior Product Manager Corporate Compliance, EQS Group