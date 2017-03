Bonn/Berlin (ots) - Im Vorfeld des sechsten Jahrestages derSyrienkrise machen mehr als 20 deutsche Hilfsorganisationen daraufaufmerksam, dass in Syrien weiterhin etwa 5 Millionen Menschen in 13belagerten und schwer erreichbaren Gebieten ausharren. Unter demMotto "Uns sind die Hände gebunden" versammeln sich am 9. März mehrals 100 humanitäre Helfer zwischen 11 und 11:30 Uhr vor demBundestag."Wir appellieren an die Bundesregierung und die internationaleGemeinschaft, alles dafür zu tun, den humanitären Zugangsicherzustellen und das Völkerrecht zu wahren. Aleppo ist bis heuteInbegriff des Grauens, den Menschen erleben, die kompletteingeschlossen sind. In Syrien gibt es jedoch insgesamt 13 Orte wieAleppo", so die Hilfsorganisationen."Als humanitäre Organisationen helfen wir seit Beginn desKonflikts in Syrien, unsere lokalen Helfer riskieren tagtäglich ihrLeben. Zum Anlass des 6. Jahrestages des Krieges stellen wir uns vorden Bundestag, alle gemeinsam, mit verbundenen Händen. Wir möchtendamit zeigen, dass uns, trotz aller geleisteten Hilfe, buchstäblichdie Hände gebunden sind, wenn es um den humanitären Zugang zuMillionen von Menschen in schwer erreichbaren und belagerten Gebietengeht", so die Organisationen.Gerne können Sie vor Ort oder auch im Vorfeld Interviews mit denanwesenden Vorständen und Mitarbeitern führen. Wir würden uns sehrfreuen, wenn dieser Termin für Ihre Redaktion von Interesse ist. BeiRückfragen melden Sie sich gerne jederzeit bei uns.Das vollständige, gemeinsame Statement der Hilfsorganisationen zuhumanitärem Zugang finden Sie hier: https://www.care.de/presse/Medienkontakte:- CARE, Johanna Mitscherlich, mitscherlich@care.de, 0228-9756348 /0176-70330114 - Deutscher Caritasverband e. V./Caritas international,Marie von Manteuffel, marie.vonmanteuffel@caritas.de, 030 28 444 747/ 0177-2368050 - Johanniter-Auslandshilfe, Sandra Lorenz,sandra.lorenz@johanniter.de, 0172-5638740 - Save the Children,Claudia Kepp, Claudia.Kepp@savethechildren.de, 030-27595979280 -Terre des hommes Deutschland e.V., Wolf Christian Ramm,c.ramm@tdh.de, 0171 6729748 - World Vision, Iris Manner,Iris_Manner@wvi.org, +49 172 916 0878Liste der teilnehmenden Organisationen:1. Action Medeor2. ADRA3. Aktion Deutschland Hilft4. arche noVa - Initiative für Menschen in Not5. Ärzte der Welt6. AWO International7. CARE Deutschland-Luxemburg e.V.8. Deutscher Caritasverband e. V./Caritas international9. Handicap International10. Help - Hilfe zur Selbsthilfe11. International Rescue Committee (IRC) Deutschland12. Islamic Relief Deutschland e.V.13. Johanniter-Unfall-Hilfe-e.V.14. Kindernothilfe e.V.15. Malteser International16. Oxfam Deutschland17. Plan International Deutschland e.V.18. Save the Children19. Stiftung Schüler Helfen Leben20. Terre des hommes21. VENRO22. World VisionPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Johanna MitscherlichTelefon: 0228 / 97563 48Mobil: 0176 / 70 330 114E-Mail: mitscherlich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell