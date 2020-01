Medien starten Battle Royale um Zuseher und Streamer

Leipzig (ots) - Die DreamHack Leipzig zieht morgen am 24. Januar tausende Gamerund eSport-Fans in ihren Bann. Mit dem eSport.Business.Forum laden Größen desdigitalen Markts zu Diskussionen und einem esportlichen Wissenstransfer. Zahlen,aktuelle Statistiken und Trends werden präsentiert.Die Meldung schlug ein wie eine Bombe. Die Streamer "Ninja" und "shroud"wechselten exklusiv zu Mixer - mit enormen Verlusten von Zusehern. DerPlatzhirsch bleibt Twitch, aber für wie lange? YouTube und Facebook stehenebenfalls an der Seitenlinie. National bieten TVSender und Medienkonzerneweitere Plattformen an. Sind Zuschauer die Währung des eSports? Und wer gewinntdieses Rennen? Das eSport.Business.Forum in Leipzig greift diese und weiterespannende Fragen aus der Welt des elektronischen Sports auf. Im Mittelpunktstehen Fachwissen und der Austausch zwischen namhaften Vertretern des eSport undTeilnehmern aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Im Rahmen der DreamHackwerden am 24. Januar in Leipzig 20 Experten über die neuesten Entwicklungen ameSport-Markt berichten.Die Fanbase im eSport wächstLaut dem Verband der deutschen Games-Branche ist jeder zweite Deutsche Gamer.Kein Wunder also, dass immer mehr Marken wie Porsche das Potential für sicherkannt haben. Beim Blick auf die aufstrebende eSport-Branche fällt jedoch auf,dass sie noch lange nicht ausvermarket ist. "Oft fehlt den Unternehmen derrichtige Zugang", meint dazu Daniel Luther, eSport-Experte von ESB MarketingNetzwerk. Das Forum bietet Unternehmen die richtige Plattform, um tiefer in dieeSport-Welt einzutauchen.Am Podium werden game und die Sporthochschule Köln Zahlen und aktuelle Studienpräsentieren. "Nielsen Fan Insights" gewährt exklusive Einblicke in dasVerhalten der eSport Fans und zeigt auf, wie sich Marken in diesem spannendenMarkt bewegen sollten. Ob der deutsche eSport-Markt konkurrenzfähig ist, werdenDaniel Finkler, CEO Bigleet und Markus Bonk von ad hoc gaming beleuchten.Innovationen aus der Branche, wie eSport für Jedermann von MateCrate oder dieGamerzClass mit Online-Nachhilfe vom eSport-Profi stehen ebenfalls auf demProgramm. Praxiswissen rund um Sponsoring, Merchandising und Erfahrungsberichtegibt es von Porsche, Fnatic, ProSiebenSat.1 Sports und vielen weiteren.eSport.Business.Forum, am 24. Januar 2020 auf der DreamHack Leipzig,Informationen unter: www.esportbusinessforum.dePressekontakt:ESB Marketing NetzwerkPeter SchappacherTel. +41 (0) 71223 78 82presse@esb-online.comesportbusinessforum.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140601/4499892OTS: eSport Business ForumOriginal-Content von: eSport Business Forum, übermittelt durch news aktuell