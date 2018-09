Medien-Vordenker Jochen Wegner mit scoop Award 2018 ausgezeichnet (FOTO)

Hamburg (ots) -ZEIT ONLINE Chefredakteur erhält im Rahmen des scoopcamp 2018Preis für besonderes Engagement im modernen JournalismusJochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT ONLINE, wurde beimdiesjährigen scoopcamp von nextMedia.Hamburg und derNachrichtenagentur dpa in Hamburg mit dem scoop Award 2018ausgezeichnet. Wegner ist für die inhaltliche und strategischeAusrichtung des Online-Ablegers der ZEIT verantwortlich und zeichnetsich zusammen mit seinem Team durch seine hohe Experimentierfreudeund seinen journalistischen Wagemut aus."Der scoop Award zeichnet Medienschaffende aus, die es verstehen,ihre hohe journalistische Kompetenz mit unternehmerischemSachverstand und digitalen Technologien zu kombinieren. Bei JochenWegner trifft dies zu einhundert Prozent zu. Er vereintjournalistische Haltung, digitale Offenheit und Transparenz und istdamit ein würdiger Preisträger", sagt Meinolf Ellers, Chief DigitalOfficer der dpa und Mitausrichter des scoopcamp.Im Rahmen des scoopcamp 2018 wurde der scoop Award bereits zumfünften Mal vergeben: Neben dem Quer- und Umdenker Jochen Wegnerwurden in den Vorjahren bereits Jigar Mehta (Fusion Media), VerenaPausder (Fox & Sheep), Marten Blankesteijn (Blendle) und Burt Herman(Storify) ausgezeichnet.Jochen Wegner arbeitete bei der taz, GEO, SPIEGEL und WDR, bevorer das Ressort "Forschung & Technik" als stellvertretender Leiter beiFOCUS übernahm. 2006 wurde Wegner zum Chefredakteur; 2009 zumGeschäftsführer von Tomorrow Focus Media, wo Wegner für innovativeProjekte wie nachrichten.de zuständig war. Er ist Gründer von mag10,einer Plattform für Design, Verbreitung und Vermarktung vonTablet-Medien. Zudem arbeitete er als Strategieberater für Verlageund Startups. 2016 wurde er vom Medium Magazin zum "Chefredakteur desJahres" gewählt.Über das scoopcampDas scoopcamp ist die Innovationskonferenz für Medien. Seit 2009lädt Hamburg@work - und seit 2014 nextMedia.Hamburg - jährlichzusammen mit der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH mehr als 250Experten, Entscheider und Innovatoren der IT- und Medienbranche zurDiskussion über Trends und aktuelle Themen an der Schnittstellezwischen Redaktion, Programmierung und Produktentwicklung ein. ImFokus stehen Themen wie "Data Journalism", "Social Media" und "NewStorytelling" in digitalen Medien. Weitere Informationen unterwww.scoopcamp.deÜber nextMedia.HamburgnextMedia.Hamburg ist die Hamburger Initiative für die Medien- undDigitalwirtschaft. Sie wird getragen von der der Behörde für Kulturund Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburg KreativGesellschaft, dem Verein Hamburg@work sowie engagierten Unternehmenund Persönlichkeiten. Ziel der Initiative ist es, die Spitzenpositionder Medienmetropole Hamburg zu sichern und die Rahmenbedingungen fürdie hiesigen Unternehmen zu verbessern. Die Initiative ist derAnsprechpartner zu allen Fragen der digitalen Wirtschaft fürUnternehmen, Institutionen und die Öffentlichkeit in Hamburg.Abonnieren Sie jetzt den Newsletter und erhalten Sie regelmäßigaktuelle Informationen aus der Medien- und Digitalbranche. WeitereInformationen unter www.nextmedia-hamburg.deÜber die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social Web: www.dpa.com/de/social-mediaPressekontakt:Kristin SpliethFAKTOR 3 AGnextMedia.Hamburg+49 40-679446 6144k.splieth@faktor3.deJens Petersendpa Deutsche Presse-Agentur GmbHLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell