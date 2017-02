Medien-Start-up piqd startet englischsprachige Plattform

Berlin (ots) - piqd, die Online-Programmzeitung für hochwertigenJournalismus, internationalisiert sein Angebot. Das MünchenerStart-up geht heute unter der zusätzlichen URL www.piqd.com online.Damit wird ab sofort neben der deutschsprachigen Plattform auch einrein englischer Service angeboten. piqd konnte dafür Kuratoren ausaller Welt für sich gewinnen und sagt nun auch dem digitalenInformations-Wirrwarr im englischsprachigen Raum den Kampf an."Die Übertragung unseres erfolgreichen Empfehlungsmodells inDeutschland auf den internationalen Markt ist für uns der konsequentenächste Schritt", sagt Marcus von Jordan, Geschäftsführer von piqd."piqd ist eine Art Bio-Version von Facebook. Bei uns gibt es keinenHass, keine Hetze, keine Fake News. Unser Erfolg zeigt: VieleMenschen schätzen diesen Ansatz. Wir sind uns sicher, dass das nichtnur auf Deutschland, Österreich und die Schweiz zutrifft. piqd.comzeigt den journalistischen Reichtum einer Welt, den die meistenLeserinnen und Leser sich sonst kaum erschließen könnten."Der Dienst www.piqd.de ist ein Gegenentwurf zu denreichweitenoptimierten Algorithmen sozialer Netzwerke. Was relevantist, bestimmen ausschließlich die Kuratoren, die in völligerEigenregie Beiträge empfehlen. So entsteht ein Raum für ausgeruhteund hektikfreie Betrachtung. In derzeit 18 Themenkanälen, dieentsprechend der persönlichen Interessen ausgewählt werden können,findet der Nutzer die wirklich beachtenswerten Inhalte aus tausendenverschiedenen Quellen. Nun wird es also auch einen internationalenKurationsdienst geben, der auf ein Team von globalen Experten ausJournalismus, Wissenschaft, Politik und Kultur zurückgreift undhandverlesene Artikel der internationalen Presse auf Englisch zurLektüre empfiehlt."Wir sind überzeugt davon, dass unser Angebot einen Mehrwert füralle bietet - nicht nur im deutschsprachigen Raum", so FrederikFischer, Chefredakteur bei piqd. "Die internationale Version von piqdist unser bescheidener Versuch, dem Polarisierungstrendentgegenzutreten, indem wir den Kontext wieder sichtbar machen. Esist ein Schaufenster für herausragenden Journalismus. Und davon gibtes immer noch reichlich, trotz der fortschreitenden Medienkrise." UndFischer betont: "Wir sagen unseren Lesern nicht einfach was sie lesensollen, sondern auch warum ein Beitrag relevant ist. Die persönlichenEmpfehlungen schaffen ein vertrauenswürdiges Angebot und bietenOrientierung jenseits von Fake News und Manipulation."Personalisierte Dienstleistungen werden kostenpflichtigAuf www.piqd.com bekommen die Nutzer, wie auf demdeutschsprachigen Portal, interessante Artikel zu verschiedenenThemen empfohlen. Parallel zur Internationalisierung monetarisiertpiqd die persönlichen Dienstleistungen - sowohl im deutschen, alsauch im englischsprachigen Angebot. Der personalisierte Newsletter,ein tägliches Update zu den Empfehlungen der individuell ausgewähltenThemenkanäle, steht für einen Beitrag von drei Euro pro Monat zurVerfügung. Mit der Umstellung auf den kostenpflichtigen Newslettergeht piqd als Start-up den nächsten Schritt, um weiterhin eine hoheQualität zu sichern und als Unternehmen nachhaltig bestehen zukönnen."Wir wollen in den nächsten Jahren weiter wachsen und unserAngebot sukzessive ausbauen. Zurzeit empfehlen knapp 140 piqerArtikel für rund 35.000 deutsche Newsletter-Abonnenten. Unser Zielist es, mit www.piqd.de in den nächsten 10 Monaten eine sechsstelligeNutzerzahl zu erreichen", erklärt Geschäftsführer von Jordan.Alle Inhalte sind auf der Website weiterhin kostenfrei zugänglich,ausschließlich für die personalisierten Dienste zahlen Nutzer denfesten Betrag von drei Euro im Monat. Die Gebühr für dieMitgliedschaft hilft zudem dabei, Trolle fernzuhalten. Dadurch sollauch weiterhin gewährleistet werden, dass Diskussionen unter denMitgliedern auf höchstem Niveau stattfinden.Über piqdpiqd ist die Programmzeitung für hochwertigen und ausgewähltenJournalismus im Netz. Das Medien-Start-up hat es sich zur Aufgabegemacht, Orientierung im digitalen Informationschaos zu schaffen. Auf18 Themenkanälen können die Nutzer handverlesene Artikel ausnationalen wie internationalen Medien, aus etablierten Zeitungen undBlogs abrufen. Experten aus Journalismus, Wissenschaft, Politik undKultur - die "piqer" - durchsuchen das Netz jeden Tag nach den bestenInhalten und schlagen maximal einen Link inklusive eigenerLeseempfehlung pro Tag vor. Finanziert wird das Start-up mit derzeitsechs festen Mitarbeitern sowie mehr als 140 Experten von GründerKonrad Schwingenstein, dem Medien-Investor (torial.com, egoFM undlogos.vision) und Mitinhaber der August Schwingenstein Stiftung. MehrInformationen unter piqd.de und piqd.com.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Presse:Christian WustLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTelefon: +49 - (0)30 - 40 00 652 - 18E-Mail: c.wust@lhlk.deOriginal-Content von: piqd GmbH, übermittelt durch news aktuell