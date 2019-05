Brüssel (ots) -Nur noch wenige Wochen, dann ist es soweit: Vom 23. bis zum 26.Mai 2019 sind die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Uniondazu aufgerufen, ihre Stimme bei der Wahl zum neunten EuropäischenParlament abzugeben. Dabei geht es um viel mehr als nur die Frage,welche Abgeordneten in der kommenden Legislaturperiode in Straßburgund Brüssel tagen werden. Angesichts verschiedener Herausforderungen,der sich die EU aktuell gegenüber sieht - etwa Eurokrise, Brexit undzunehmende nationalistische Tendenzen in vielen Mitgliedstaaten - istdie Wahl nicht zuletzt auch eine Abstimmung über die künftige Formund Ausrichtung der Staatengemeinschaft.Dazu stellt der Medien-Service EUreWAHL (http://eurewahl.eu) dasneue Themenpaket "Zukunft der EU" zur Verfügung. Redaktionen könnendas Paket kostenfrei für ihre Berichterstattung nutzen.Neben einer Übersicht über politische Baustellen der EU in denkommenden Jahren liefert EUreWAHL Hintergrundtexte zum nächstenmehrjährigen Finanzrahmen, der unter anderem mehr Mittel für Jugendund Forschung vorsieht, sowie zu verschiedenen Reformvorschlägen fürdie Staatengemeinschaft. Sämtliche Beiträge sind bebildert;interaktive Grafiken, etwa zum aktuellen Stimmungsbild in der EU,vervollständigen das Angebot.Über den Medien-Service EUreWAHL:Unter http://eurewahl.eu stehen im Kontext der Europawahlkostenlose Informationspakete für die Nutzung durch die Medienbereit. Sieben Themenpakete, unter anderem zur EU-Handels- undWirtschaftspolitik sowie zum digitalen Wandel, sind bereitsverfügbar.Erweitert wird das Angebot im Vorfeld der Wahl um Umfragen aus denEU-Ländern. Ab dem Eintreffen der ersten Hochrechnungen visualisierenWidgets in Echtzeit die Ergebnisse aus den einzelnen Mitgliedsstaatenund die Sitzverteilung im neuen EU-Parlament. Auch diese Angebotekönnen Medien in ihre Internetauftritte einbinden. Das Projekt wirdgefördert vom Europäischen Parlament.Kontakt für Medien:EUreWAHL-Redaktioninfo@eurewahl.euTel.: +49-40-4113-32170Original-Content von: EUreWAHL, übermittelt durch news aktuell