Brüssel (ots) -Welche Schwerpunkte setzt die Europäische Union im Außenhandel?Wie profitieren die gut 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger der EUvom gemeinsamen Binnenmarkt? Und in welchem Zusammenhang stehenFreihandelsabkommen, Wachstum und Arbeitsplätze? Die EuropäischeUnion ist nicht nur ein politisches Schwergewicht, auch ökonomischgehört sie zu den einflussreichsten Akteuren auf der Weltbühne.Fragen rund um die zukünftige wirtschaftspolitische Ausrichtung derStaatengemeinschaft werden auch bei der Wahl zum EuropäischenParlament vom 23. bis 26. Mai im Vordergrund stehen.Dazu stellt der Medien-Service EUreWAHL (http://EUreWAHL.eu) dasneue Themenpaket "Wirtschaft und Handel" zur Verfügung. Redaktionenkönnen das Paket kostenfrei für ihre Berichterstattung nutzen.Neben einer Übersicht über die politische Zielsetzung der EU imHinblick auf Binnenmarkt und Außenhandel liefert EUreWAHL aktuelleInformationen sowie Hintergrundtexte zum 20. Jubiläum derGemeinschaftswährung Euro oder zu grünen Investments. SämtlicheBeiträge sind bebildert; interaktive Grafiken, etwa zu den größtenUnternehmen innerhalb der EU, vervollständigen das Angebot.Über den Medien-Service EUreWAHL:Unter http://EUreWAHL.eu stehen im Kontext der Europawahlkostenlose Informationspakete für die Nutzung durch die Medienbereit. Themenpakete zur EU-Geschichte, den Europawahlen, aktuellenEntwicklungen sowie zur EU-Umweltpolitik sind bereits verfügbar.Erweitert wird das Angebot im Vorfeld der Wahl um Umfragen aus denEU-Ländern. Ab dem Eintreffen der ersten Hochrechnungen visualisierenWidgets in Echtzeit die Ergebnisse aus den einzelnen Mitgliedsstaatenund die Sitzverteilung im neuen EU-Parlament. Auch diese Angebotekönnen Medien in ihre Internetauftritte einbinden. Das Projekt wirdgefördert vom Europäischen Parlament.Pressekontakt:EUreWAHL-Redaktioninfo@eurewahl.euTel.: +49-40-4113-32170Original-Content von: EUreWAHL, übermittelt durch news aktuell