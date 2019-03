Finanztrends Video zu



mehr >

Brüssel (ots) -Welche EU-Mitgliedstaaten sind für im Mittelmeer geretteteFlüchtlinge verantwortlich? Kann sich die Staatengemeinschaft bei derVerteilung der Flüchtlinge einigen? Bei der Wahl zum EuropäischenParlament vom 23. bis 26. Mai dürften die Themen Migration und Fluchteine wichtige Rolle spielen. Dazu stellt der Medien-Service EUreWAHL(http://EUreWAHL.eu) das neue Themenpaket "Migration und Inneres" zurVerfügung, das Redaktionen kostenfrei für ihre Berichterstattungnutzen können.Neben einer Auflistung der größten Herausforderungen in derEU-Migrationspolitik liefert EUreWAHL aktuelle Informationen über diegeplante Frontex-Verstärkung sowie mehrere Hintergrundtexte,beispielsweise zu rechtlichen Fragen bei der Seenotrettung. SämtlicheBeiträge sind bebildert. Abgerundet wird das Angebot durchinteraktive Grafiken.Über den Medien-Service EUreWAHL:Unter http://EUreWAHL.eu stehen im Kontext der Europawahlkostenlose Informationspakete für die Nutzung durch die Medienbereit. Themenpakete zur EU-Geschichte, den Europawahlen, aktuellenEntwicklungen sowie zur EU-Umweltpolitik sind bereits verfügbar.Erweitert wird das Angebot im Vorfeld der Wahl um Umfragen aus denEU-Ländern. Ab dem Eintreffen der ersten Hochrechnungen visualisierenWidgets in Echtzeit die Ergebnisse aus den einzelnen Mitgliedsstaatenund die Sitzverteilung im neuen EU-Parlament. Auch diese Angebotekönnen Medien in ihre Internetauftritte einbinden. Das Projekt wirdgefördert vom Europäischen Parlament.Pressekontakt:Kontakt für Medien:EUreWAHL-Redaktioninfo@eurewahl.euTel.: +49-40-4113-32170Original-Content von: EUreWAHL, übermittelt durch news aktuell