Brüssel (ots) -Welche Vorteile bietet der digitale Binnenmarkt den Unternehmender Europäischen Union? Können alle EU-Bürger gleichermaßen von einemfairen, offenen und sicheren digitalen Umfeld profitieren? Wie lässtsich die Innovationskraft der EU fördern und erhalten? Der digitaleWandel und die mit ihm einhergehenden technologischen Innovationenverändern nicht nur die Wirtschaft nachhaltig, sondern auch denAlltag der rund 500 Millionen EU-Bürger. Bei der Wahl zumEuropäischen Parlament vom 23. bis 26. Mai werden die digitalenHerausforderungen für die Staatengemeinschaft eine zentrale Rollespielen.Dazu stellt der Medien-Service EUreWAHL (http://EUreWAHL.eu) dasneue Themenpaket "Digitaler Wandel und Innovation" zur Verfügung, dasRedaktionen kostenfrei für ihre Berichterstattung nutzen können.Neben einer Übersicht über die gegenwärtige politische Themensetzungder EU im Hinblick auf den digitalen Wandel, liefert EUreWAHLaktuelle Informationen zum Thema Cyber-Sicherheit sowie mehrereHintergrundtexte, beispielsweise zur zukünftigen Forschungs- undInnovationsförderung in der EU. Sämtliche Beiträge sind bebildert.Abgerundet wird das Angebot durch interaktive Grafiken.Über den Medien-Service EUreWAHL:Unter http://EUreWAHL.eu stehen im Kontext der Europawahlkostenlose Informationspakete für die Nutzung durch die Medienbereit. Themenpakete zur EU-Geschichte, den Europawahlen, aktuellenEntwicklungen sowie zur EU-Umweltpolitik sind bereits verfügbar.Erweitert wird das Angebot im Vorfeld der Wahl um Umfragen aus denEU-Ländern. Ab dem Eintreffen der ersten Hochrechnungen visualisierenWidgets in Echtzeit die Ergebnisse aus den einzelnen Mitgliedsstaatenund die Sitzverteilung im neuen EU-Parlament. Auch diese Angebotekönnen Medien in ihre Internetauftritte einbinden. Das Projekt wirdgefördert vom Europäischen Parlament.Pressekontakt:Kontakt für Medien:EUreWAHL-Redaktioninfo@eurewahl.euTel.: +49-40-4113-32170Original-Content von: EUreWAHL, übermittelt durch news aktuell