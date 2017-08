Medien: Samsung-Erbe Lee wegen Korruption zu Haftstrafe verurteilt

Weitere Suchergebnisse zu "Samsung Electronics St":

SEOUL (dpa-AFX) - Der Erbe des südkoreanischen Samsung -Imperiums, Lee Jae Yong, ist wegen Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.



Das Bezirksgericht in Seoul habe den 49-jährigen Vize-Vorsitzenden des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics der Bestechung, der Untreue und anderer Delikte für schuldig befunden, berichtete am Freitag die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Das Verfahren gegen Lee stand im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um eine enge Freundin der früheren Präsidentin Park Geun Hye. Samsung soll hohe Summen an Organisationen der Freundin Parks gezahlt und im Gegenzug politische Unterstützung für die Fusion zweier Firmentöchter erhalten haben./dg/DP/fbr