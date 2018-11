Medien: Renault-Nissan-Chef Ghosn in Japan festgenommen

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan haben Ermittler den Chef der Autoallianz Renault -Nissan , Carlos Ghosn, festgenommen.



Das berichteten mehrere japanische Medien am Montag übereinstimmend. Zuvor hatte Nissan bekanntgegeben, der Top-Manager habe den Behörden sein eigenes Einkommen als deutlich zu niedrig angegeben. Zudem soll er Firmenvermögen veruntreut haben. Nissan ist mit dem französischen Autobauer Renault sowie dem japanischen Hersteller Mitsubishi in einer Allianz verbunden. Das Unternehmen drängt Ghosn zum Rücktritt und entschuldigte sich bei seinen Aktionären für das Fehlverhalten./tk/bvi/DP/she