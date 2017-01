Medien: Merkel wird vor Türkeibesuch mit Tsipras telefonieren

ATHEN (dpa-AFX) - Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras und Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen vor Merkels geplanten Besuch in Ankara telefonieren.



Dabei wollten beide über den Flüchtlingszustrom aus der Türkei und neue Spannungen in der Ägäis beraten, wie das griechische Staatsfernsehen (ERT) am Montag berichtete. Das Telefonat werde "wahrscheinlich" am Dienstag stattfinden, hieß es aus Diplomatenkreisen. Merkel reist am Donnerstag - einen Tag vor dem EU-Gipfel auf Malta - zu politischen Gesprächen in die Türkei.

Am Sonntag hatte ein Rundgang des türkischen Generalstabschefs an Bord eines Kanonenbootes in der Region der umstrittenen Felseninseln Imia (türkisch: Kardak) im Südosten der Ägäis für Aufsehen in Athen gesorgt. Regierungskreise in Athen stuften dies als eine Reaktion auf die Nicht-Auslieferung von acht türkischen Militärs ein. Die Militärs waren im Juli 2016 während des Putschversuchs in der Türkei per Hubschrauber nach Griechenland geflohen und hatten dort Asyl beantragt./tt/DP/fbr