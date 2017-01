Medien: Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Sigmar Gabriel will angeblich nicht als Kanzlerkandidat der SPD bei der Bundestagswahl im September antreten: Das berichtet unter anderem die Wochenzeitung "Die Zeit" auf ihrer Internetseite. Demnach werde Gabriel auch den SPD-Parteivorsitz niederlegen und vom Bundeswirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt wechseln. Diese Entscheidung werde er der engsten Parteiführung am Dienstagabend mitteilen, heißt es in dem Bericht weiter.

Angeblich will er den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, den Parteigremien in den kommenden Tagen als Spitzenkandidat vorschlagen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur