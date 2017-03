Medien: Allianz-Tochter Pimco und Starinvestor Gross vor Vergleich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Allianz-Fondstochter Pimco greift laut US-Medien tief in die Tasche, um einen Rechtsstreit mit Mitgründer und Ex-Chef Bill Gross beizulegen.



Die Parteien hätten sich auf eine Vergleichszahlung in Höhe von 81 Millionen Dollar (74 Mio Euro) geeinigt, berichteten CNBC, Bloomberg und "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Gross hatte seinen Ex-Arbeitgeber 2015 auf Schadensersatz über mehr als 200 Millionen Dollar verklagt, weil er angeblich unrechtmäßig aus der Firma gedrängt wurde, wodurch sein Image gelitten habe und ihm viel Geld entgangen sei. Der wegen seiner früheren Erfolge an den Finanzmärkten als "Anleihekönig" bekannte Starinvestor war im September 2014 nach internen Streitereien zum Rivalen Janus Capital gewechselt. Pimco äußerte sich zunächst nicht zu dem angeblichen Vergleich./hbr/DP/tos