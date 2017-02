Medien: AfD-Bundesvorstand will Höcke aus Partei ausschließen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der AfD-Bundesvorstand will den thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke offenbar aus der Partei ausschließen. Der Beschluss für ein Parteiausschlussverfahren sei bei einer Telefonkonferenz mit der nötigen Mehrheit gefasst worden, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Verweis auf Parteiangaben. Höcke war wegen einer Rede Mitte Januar in Dresden in die Kritik geraten.

Dabei hatte er unter anderem mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: "Wir Deutschen sind das einzige Volk, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

Foto: dts Nachrichtenagentur