Medicskin: Was jetzt?

Am 30.09.2019, 05:32 Uhr notiert die Aktie Medicskin an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0.25 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gesundheitsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Medicskin auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Medicskin erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um 0,33 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,2 Prozent im Branchenvergleich für Medicskin bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,58 Prozent im letzten Jahr. Medicskin lag 42,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Medicskin konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Medicskin auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Medicskin investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,75 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,79 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.