MediciNova-Aktie: Vielversprechende Therapie gegen Alkoholsucht!

MediciNova Inc (NASDAQ:MNOV) gab bekannt, dass eine Sekundäranalyse der Phase-2-Studie von MN-166 (Ibudilast) bei Alkoholabhängigkeit (AUD) in der Zeitschrift Alcoholism veröffentlicht wurde: Clinical and Experimental Research veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung beschreibt eine Sekundäranalyse einer zweiwöchigen klinischen Studie mit MN-166 (Ibudilast), an der 52 nicht behandlungsbedürftige Teilnehmer mit AUD teilnahmen. Erste Ergebnisse zeigten, dass MN-166 (Ibudilast), ein Neuroimmunmodulator, die Rate des starken Alkoholkonsums und… Hier weiterlesen