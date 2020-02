Medical Properties Trust Inc: Faktencheck!

Per 03.02.2020, 06:53 Uhr wird für die Aktie Medical Properties Trust Inc der Kurs von 22.19 USD angezeigt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Medical Properties Trust Inc auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Medical Properties Trust Inc mit einer Rendite von 33,61 Prozent mehr als 28 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,36 Prozent. Auch hier liegt Medical Properties Trust Inc mit 28,25 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Medical Properties Trust Inc wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Medical Properties Trust Inc vor. Das Kursziel für die Aktie der Medical Properties Trust Inc liegt im Mittel wiederum bei 19,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 22,15 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -10,84 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Medical Properties Trust Inc insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Medical Properties Trust Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,2 USD. Der letzte Schlusskurs (22,15 USD) weicht somit +15,36 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 21,11 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,93 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Medical Properties Trust Inc ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Medical Properties Trust Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.