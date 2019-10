Medical Properties, Royal Dutch Shell und Apple Hospitality: 3 aufregende Dividendenaktien mit über 5 % Dividendenrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Eine Dividendenrendite von über 5 % scheint für viele Dividendenjäger eine gewisse Anziehungskraft zu besitzen. Das macht prinzipiell auch Sinn: Denn häufig sind Aktien, die auf einen solchen Wert Pi mal Daumen kommen, solche, die den Balanceakt zwischen günstiger Bewertung und einem hohen Maß an Zuverlässigkeit noch immer meistern.

Wenn auch du daher auf der Suche nach solchen Dividendenaktien bist, gib nun besser fein Acht! Denn im Folgenden wollen wir uns einmal etwas näher ansehen, weshalb die Kandidaten von Medical Properties (WKN:A0ETK5), Royal Dutch Shell (WKN:A0ER6S) und Apple Hospitality (WKN:A14VYT) zu diesem Kreis durchaus dazuzählen könnten.

1. Medical Properties

Eine erste Aktie, die das Kriterium einer solchen hohen Dividendenrendite erfüllt, ist die von Medical Properties. Diese Aktie, beziehungsweise, genauer gesagt, dieser REIT schüttet momentan eine quartalsweise Dividende in Höhe von 0,26 US-Dollar je Aktie aus. Bei einem aktuellen Kursniveau von 20,29 US-Dollar (22.10.2019, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das aktuell einer Dividendenrendite in Höhe von 5,22 %. Ein durchaus interessanter Wert für einen REIT, wenn du mich fragst.

Medical Properties verfügt zudem über ein relativ solides Geschäftsmodell. Als Immobilienunternehmen investiert das Unternehmen in die Bereiche des Gesundheitswesens und kann hier mit Liegenschaften glänzen, die immer gefragt sind. Egal ob Boom oder Rezession: Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser werden schließlich immer benötigt. Speziell in den Zeiten, in denen der demografische Wandel und die alternden Babyboomer bald zur Seniorengeneration gehören werden, könnte dem Immobilienunternehmen daher sogar ein gewisser Boom bevorstehen. Oder zumindest weitere Konstanz.

Die aktuelle Ausschüttungsquote ist mit 100 %, selbst gemessen an den FFO, zwar recht hoch. Nichtsdestoweniger können hier weiterhin hohe Auslastungsquoten zu starken Dividenden rund um 5 % führen. Für mich ist dieser REIT daher durchaus einen Blick wert.

2. Apple Hospitality

Eine zweite Dividendenaktie mit über 5 % Dividendenrendite ist Apple Hospitality. Diese Dividendenaktie, die ebenfalls eigentlich dem Bereich der REITs zugeordnet werden kann, schüttet gegenwärtig monatlich (!) eine Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar an die Investoren aus, auf das Gesamtjahr gerechnet können Investoren hier folglich mit 1,20 US-Dollar je Aktie rechnen, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 16,50 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 7,27 % entspricht. Die Marke der 5 % wird hier somit sogar noch um Längen überschritten.

Wer bei Apple Hospitality allerdings auf Dividendenwachstum setzen möchte, ist hier jedoch schief gewickelt. Der REIT zahlt seit vielen Jahren letztlich lediglich eine stets konstante und, wie gesagt, monatliche Dividende aus, die sich stets auf 0,10 US-Dollar beläuft. Das beinhaltet zwar eine starke Konstanz, jedoch kein Wachstum.

Als Hotel-REIT ist das Unternehmen zwar grundsätzlich einem eher zyklischen Wirtschaftsverlauf ausgesetzt, der gerade jetzt in den wieder schwächeren Zeiten wieder eine Talfahrt erleben könnte. Nichtsdestoweniger scheint hier bei Funds from Operations pro Quartal in Höhe von 0,37 US-Dollar und einem daraus resultierenden Ausschüttungsverhältnis von 81 % noch ein wenig Puffer selbst für schwächere Zeiten zu bestehen. Das macht durchaus Mut, dass hier noch einige Zeit konstante und hohe Dividenden ergattert werden können.

3. Royal Dutch Shell

Zu guter Letzt ist auch die Aktie von Royal Dutch Shell gewissermaßen ein Evergreen, um stete und hohe Dividendenrenditen von über 5 % abzugreifen. Aktuell schüttet der britisch-niederländische Öl- und Erdgasmulti noch immer eine konstante Dividende von 0,47 US-Dollar aus, die bei einem aktuellen Kursniveau von 26,48 Euro je B-Aktie einer attraktiven Dividendenrendite von 6,39 % entsprechen würden. Hier winkt mit über 6 % daher ebenfalls eine Rendite, die die Marke der 5 % deutlich übersteigt.

Royal Dutch Shell kann hierbei noch immer mit reichlich Stabilität glänzen. Die Dividendenhistorie mit seit 1945 stets konstant gehaltenen Ausschüttungen ist noch immer intakt, allerdings ist das bei Weitem nicht alles, was dieses attraktive Gesamtpaket hier abrundet.

Gegenwärtig kauft der britisch-niederländische Konzern schließlich auch mit einem rasanten Tempo eigene Aktien im Wert von mehreren Milliarden Euro zurück. Die üppige Dividende ist daher nicht die einzige Kapitalmaßnahme im Kontext dieser spannenden Aktie.

Zudem versucht Royal Dutch Shell gegenwärtig, mithilfe von Investitionen in die Elektrizität sein bisheriges Standbein im Öl- und Erdgasbereich um eine dritte Säule zu erweitern. Das sorgt konzernintern für eine bessere Diversifikation und macht den Öl- und Erdgasmulti unterm Strich unabhängiger von vornehmlich schmutzigen Rohstoffen. Eine Maßnahme, die definitiv ebenfalls der Dividendenqualität des Konzerns zugutekommen dürfte.

Eine Aktie für dich dabei?

Die Aktien von Medical Properties, Apple Hospitality und Royal Dutch Shell können daher allesamt mit spannenden Dividendenrenditen von über 5 % glänzen und sind zudem, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, recht konstant. Mal ist es das Geschäftsmodell, das krisenresistent ist wie Betongold, mal sind es neue Geschäftsfelder oder eine sichere Ausschüttungsquote. Vieles ist möglich, selbst im Bereich solcher hohen Ausschütter.

Die spannende Frage, die sich nun allerdings anschließt, ist, ob hier auch etwas für dich dabei ist. Das ist jedoch eine Sache, die ich dir leider nicht abnehmen kann.

Offenlegung: Vincent besitzt Aktien von Medical Properties und Royal Dutch Shell. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

