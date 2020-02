Medical Park Klinikgruppe tritt Qualitätskliniken.de bei / Ziel ist es, mehr Transparenz in die Ergebnisqualität eines Reha-Aufenthalts zu bringen

Berlin/Amerang (ots) - Durch den Beitritt zum Bewertungsportalwww.Qualitaetskliniken.de stellt sich die Medical Park Klinikgruppe demdeutschlandweiten Wettbewerb. Der Anschluss unterstreicht das Engagement für einumfangreiches und transparentes Qualitätsmanagementsystem.Die Medical Park Kliniken treten dem überregionalen Klinikportalhttps://www.Qualitaetskliniken.de bei. Insgesamt 13 Kliniken und zwei ambulanteTherapiezentren des Klinikträgers beginnen ab sofort mit der Erhebung derQualitätsdaten. Diese sind in den nächsten Wochen auf den individuellenKlinikprofilen im Online-Portal abrufbar. Mit dem Beitritt unterstreicht MedicalPark seinen Fokus auf Qualität als einen der wichtigsten Beiträge zumindividuellen Patientennutzen.Ulf Ludwig, CEO der Medical Park Gruppe, geht mit dem Beitritt zuQualitätskliniken.de den nächsten Schritt: "Über die Qualitätsmessungen desInternetportals stellen wir uns nun auch dem deutschlandweiten Vergleich. Mitdem Beitritt unterstützen wir ausdrücklich die Bemühungen, Transparenz in dieErgebnisqualität eines Reha-Aufenthalts zu bringen. Die Aktivitäten vonQualitätskliniken.de rund um die Messung von Patient Reported Outcome Measures(PROMs), die stetige Weiterentwicklung des Bewertungssystems und die zunehmendeSichtbarkeit der Plattform in der Öffentlichkeit haben uns überzeugt. AlsPremiumanbieter finden wir uns dort mit unserer Unternehmensphilosophie bestenswieder und freuen uns auf den Qualitätswettbewerb."Zufriedenheit und Lebensqualität für die PatientenDer messbare Behandlungserfolg steht im Fokus des Qualitätsmanagementsystems beiMedical Park. Deswegen werden bereits seit Jahren aussagekräftige, etablierteAssessments eingesetzt und die Ergebnisse im regelmäßig erscheinendenQualitätsbericht dokumentiert. Dadurch können die Fortschritte der Patientendurch die Therapien in den verschiedenen Fachbereichen bewertet, dargestellt unduntereinander verglichen werden. Durch die echten Erfahrungsberichte deshauseigenen Qualitätsberichts erhalten die Leser außerdem eine realistischeVorstellung davon, welche Behandlungserfolge sie von einem Reha-Aufenthalt beiMedical Park erwarten können.Mehr Sichtbarkeit für Leistungen der Rehakliniken"Unser Anliegen ist es, Patientinnen und Patienten in ihrem Bedürfnis, eine guteRehaklinik zu finden, zu unterstützen. Je mehr Kliniken zu der Überzeugungkommen, die dafür relevanten Informationen zu veröffentlichen, desto besser.Damit ist nicht nur den Nutzern geholfen, sondern die Plattform trägt auch dazubei, die gute und hochwertige Arbeit der Rehakliniken hervorzuheben.", soAnnabelle Neudam, Geschäftsführerin der 4QD-Qualitätskliniken.de GmbH.Weitere Informationen und Pressefotos unter: https://www.qualitaetskliniken.de/pressemitteilungen/mit-qualitaet-an-die-spitze-medical-park-klinikgruppe-tritt-qualitaetsklinikende-bei/Pressekontakt:Annabelle NeudamGeschäftsführerin4QD-Qualitätskliniken.de GmbHFriedrichstrasse 60 | 10117 Berlin030 - 32 50 36 50a.neudam@qualitaetskliniken.deUlrike SchilloLeitung Marketing und KommunikationMP Medical Park Holding SEFreiberger-Platz 1 | 83123 Amerang0 80 75 - 91 311-180u.schillo@medicalpark.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131969/4532723OTS: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbHOriginal-Content von: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, übermittelt durch news aktuell