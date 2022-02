Medical Marijuana-Aktie: Befördert Todd Morrow zum Präsidenten!

Medical Marijuana, Inc. (OTC:MJNA) gab bekannt, dass der CFO des Unternehmens, Todd Morrow, befördert wurde und nun als Präsident des Unternehmens fungieren wird.

Überblick

Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Morrow, der über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Produktentwicklung, Merchandising und Marketing verfügt, als Vizepräsident für Merchandising sowie Warenplanung und -zuteilung für das in Santa Monica ansässige Unternehmen Independent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung