Medicago beginnt offiziell mit dem Bau seines Standorts in der Estimauville Innovation Area

Québec City (ots/PRNewswire) -Medicago (http://www.medicago.com/), ein kanadischesBiotechunternehmen, das weltweit führend in der Entwicklung undProduktion von pflanzlichen Impfstoffen ist, hat heute begeistert denersten Spatenstich für seine kommerzielle Impfstoffproduktionsanlagegemacht. Anwesend waren Herr Masayuki Mitsuka, Präsident und CEO derMitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Herr Regis Labeaume,Bürgermeister von Quebec City sowie Mitarbeiter von Medicago.Die Fabrik wird im Winter 2021 in Betrieb genommen. Die erstenImpfstoffdosen aus den neuen Anlagen werden für die Grippesaison 2023erwartet. Das Werk wird nicht nur in der Lage sein, die kanadischeNachfrage zu decken, sondern auch einen Großteil seiner Kapazität fürden globalen Markt nutzen und damit eine kanadische Innovation in dieganze Welt exportieren.Die Produktionsfabrik in Quebec City ist eine Ergänzung der Anlagein Durham, North Carolina, in den USA. Mit dieser Fabrik kann sichMedicago im Falle einer Influenzapandemie oder bei anderen neuauftretenden Infektionskrankheiten als schneller Responder inNordamerika positionieren. Die Spanische Grippe forderte vor genauhundert Jahren mehr als 20 Millionen Opfer. Angesichts dessen istdieser Vorteil der schnellen Reaktionszeit für dieGesundheitsbehörden im Falle des Auftretens einer neuen Pandemiebesonders wichtig.Der 245 Mio. Dollar teure Produktionskomplex befindet sich in derEstimauville Innovation Area in Quebec City und umfasst den Hauptsitzdes Unternehmens, Forschung und Entwicklung sowie Produktionsstätten.Medicago plant, jährlich 40 bis 50 Millionen Dosen vierwertigerImpfstoffe gegen die saisonale Grippe herzustellen. Im Falle einerPandemie wird die Fabrik in der Lage sein, innerhalb von 5 bis 6Wochen einen Impfstoff herzustellen, verglichen mit 5 bis 6 Monatenbei herkömmlichen Impfstofftechnologien."Der Biowisssenschaftssektor Kanadas ist führend bei Innovationenund technologischen Fortschritten, die zu besseren Arbeitsplätzen undverbesserter Lebensqualität für alle Kanadier führen", so HonourableNavdeep Bains, Minister für Innovation, Wissenschaft undwirtschaftliche Entwicklung. "Mit der neuen Anlage von Medicagowerden mehr qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in Quebec Citygeschaffen. Aber noch wichtiger ist, dass sie in der Lage seinwerden, Impfstoffe schneller herzustellen.""Die kanadische Regierung freut sich, die neue Einrichtung vonMedicago in Quebec City gefördert zu haben. Dieser Komplex wird gutbezahlte Arbeitsplätze in Quebec City begünstigen und den starkenKompetenz- und Innovationssektor in unserer Stadt umsetzen. DieUnterstützung innovativer Unternehmen wie Medicago ist eineMöglichkeit unserer Regierung, mehr mittelständische Arbeitsplätze inunserer Community zu schaffen", so Jean-Yves Ducloser, Minister fürFamilie, Kinder und soziale Entwicklung und Abgeordneter für Québec.Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen 44.000 Quadratmetergroßen Anlage gehört die Schaffung und Erhaltung von 400hochspezialisierten Dauerarbeitsplätzen. Als erstklassigesProduktionszentrum wird der Standort von Medicago in den nächstenfünf Jahren auch im Großraum Quebec City direkte und indirektewirtschaftliche Vorteile in Höhe von 460 Mio. Dollar generieren.Darüber hinaus plant Medicago, in den nächsten 10 Jahren fast 800Mio. Dollar an Kapital und Betriebskosten in seinen Betrieb in QuebecCity zu investieren."Quebec City entwickelt sich durch seine Wirtschaft undInnovation. Die Regierung von Quebec freut sich, zum Erfolg undWachstum des Unternehmens beigetragen zu haben. Medicago wird einwichtiger Wirtschaftsakteur und ein Innovationsträger sein, derQuebec international bekannt machen wird", so der Minister fürBildung, Freizeit und Sport, der für die Region Capitale-Nationalezuständige Minister und Mitglied für den Provinzwahlkreis Jean-Talon,Herr Sébastien Proulx."Die Stadt ist stolz darauf, einen Beitrag zum Medicago-Projekt zuleisten, das nach Fertigstellung des Baus den gesamten EstimauvilleInnovation Space einnehmen und große wirtschaftliche Nebeneffekte fürdie Region generieren wird. Es ist ein Eckpfeiler unserer Québec 2023Entrepreneurial Vision und bestätigt unsere Entscheidung, inForschung und Innovation investiert zu haben", meinte Regis Labeaume,Bürgermeister der Stadt Québec. "Der Sektor Estimauville, dessenAnwohner und die gesamte Nachbarschaft werden von der Ankunft vonMedicago profitieren, da deren neue Mitarbeiter die Geschäfte in derUmgebung frequentieren werden."Dank seiner hochqualifizierten Arbeitskräfte, der erstklassigenForschungsinfrastruktur, der wirtschaftlichen Dynamik der Region undder Unterstützung durch die Regierungen des Bundes, der Provinzen undder Gemeinde Quebec hat Medicago beschlossen, weiterhin in QuebecCity zu investieren."Das Wachstumspotenzial unserer innovativen Plattform ist sowohlfür Medicago als auch für die Stadt Quebec sehr wichtig. Darüberhinaus wird dieser neue Komplex es uns ermöglichen, die traditionelleArt der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Therapienweiter zu revolutionieren. Er wird unseren Teams außerdem mehrKapazitäten bieten, damit wir neue Möglichkeiten finden können, umein breites Spektrum an Infektionskrankheiten auf der ganzen Welt zubehandeln", so Bruce Clark, Präsident von Medicago.Währung: Kanadischer DollarInformationen zu MedicagoMedicago ist ein im klinischen Bereich aktives, führendesBiopharmaunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, globalegesundheitliche Auswirkungen durch den Einsatz revolutionärer,pflanzlicher Technologien zu verbessern, um effektive Reaktionen aufglobale Gesundheitsherausforderungen zu entwickeln und zu liefern.Medicago hat über 300 Mitarbeiter in Kanada und den USA undentwickelt eine neuartige Produktionsplattform, um sichere undwirksame Impfstoffe und therapeutische Proteine fürInfektionskrankheiten und andere Herausforderungen der öffentlichenGesundheit schnell zur Verfügung stellen zu können.Pressekontakt:http://www.medicago.comMarie-Pier Côté, mpcote@tactconseil.ca , +418-999-4847Original-Content von: Medicago, übermittelt durch news aktuell