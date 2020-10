Mediasmart-Plattform von Affle führt firmeneigene Technologie zur Zielgruppenansprache und Haushalt-Synchronisierung für Connected TV (CTV) ein

Madrid (ots/PRNewswire) - mediasmart (https://mediasmart.io/), die mobile, programmgesteuerte Self-Service-Plattform von Affle, gab heute die Einführung ihrer Technologie zur Zielgruppenansprache und Haushalt-Synchronisierung für Connected TV (CTV) bekannt. Auch wenn programmgesteuerte CTV-Werbung bereits seit einiger Zeit auf mediasmart verfügbar ist, können Marken mit dieser neuen Technologie jetzt CTV-Werbung attraktiver gestalten, indem sie CTV-Werbung mit den Anzeigen auf anderen verbundenen Geräten im selben Haushalt synchronisieren. Auf diese Weise können sie ihre CTV-Werbung zielgerichteter einsetzen und sie für bestimmte Zielgruppen im jeweiligen Haushalt individuell auswählen.Noelia Amoedo, CEO von mediasmart, sagte zu der bedeutenden Neuerung auf dem Markt: "Die Ausgaben für programmgesteuerte Werbung im Videobereich werden voraussichtlich bis 2021 von 10 % (https://www.emarketer.com/content/us-connected-tv-advertising-2019) auf 50 % (https://www.emarketer.com/content/us-connected-tv-advertising-2019) steigen, wobei wahrscheinlich über 15 % (https://www.emarketer.com/content/us-connected-tv-advertising-2019) dieser Ausgaben auf CTV fallen. Der Konsum von Inhalten auf CTV nimmt weltweit stark zu, da die Verbraucher zunehmend zu "Cord Cutters" werden und CTV dem herkömmlichen linearen Fernsehen vorziehen. Mit unserer fortschrittlichen CTV-Lösung können Marken alle Vorteile mobiler programmgesteuerter Werbung auf großen Bildschirmen und in großem Maßstab nutzen und so über verbundene Geräte zielgerichtet die jeweiligen Verbraucher ansprechen."Mit dem umfassenden CTV-Angebot von mediasmart können Kunden ihre CTV-Werbung auf bestimmte Zielpersonen im selben Haushalt ausrichten, Ergebnisse messen und ihnen sogar den Weg zum nächsten Geschäft weisen. Die Lösung bietet den Werbetreibenden folgende Möglichkeiten:- Synchronisierung der Haushalte: Die Markenwirkung steigern, indem die Werbung auf CTV mit der Werbung auf anderen Geräten im Haushalt synchronisiert wird.- Premium-Inhalte auf zahlreichen Geräten nutzen: Ausrichtung auf Apps und gestreamte Videos im Smart-TV, auf OTT-Geräten oder Spielkonsolen.- Ansprache einer Zielgruppe auf verschiedenen Geräten: Die Kombination von CTV-Werbung mit den Interessen oder dem Standort der Zielgruppe - und mit Daten von Erst- oder Drittanbietern.- Tracking und Messungen: Messung der Online-Konversion und der inkrementellen Kundenzahlen und Optimierung der Ergebnisse.- Echtzeit-Einblicke: Quantifizierung der TV-Werbung mit mehr als 25 dedizierten Leistungskennzahlen in Echtzeit. Genaue Nachverfolgung darüber, wann und wo etwas Eindruck macht. Messung von Umsatz und Rentabilität in einer Weise, die im herkömmlichen Fernsehen nicht möglich ist. INFORMATIONEN ZU MEDIASMARTmediasmart mit Hauptsitz in Madrid ist eine mobile programmgesteuerte Self-Service-Plattform (jetzt Teil des Affle-Konzerns), die Werbetreibenden, Trading Desks und Agenturen eine integrierte mobile Werbelösung mit der einzigartigen Fähigkeit bietet, inkrementelle Metriken in Echtzeit für Bluetooth- und App-Marketing zu messen.Weitere Informationen zu mediasmart finden Sie auf https://mediasmart.io/ (https://mediasmart.io/)Weitere Informationen zu Affle finden Sie auf www.affle.com (http://www.affle.com/)Pressekontakt:Karish Manchanda,pr@affle.comOriginal-Content von: Affle, übermittelt durch news aktuell