Medianova findet Anerkennung in Gartners 2018 Market Guide for CDN Services

Istanbul (ots/PRNewswire) -Medianova kündigte heute seine Erwähnung in Gartners 2018 MarketGuide for CDN Services als "Representative Vendor" als einer von 18globalen Content Delivery Network-Anbietern an, die in dem Berichtgenannt wurden.Gartner, das weltweit führende Forschungs- undBeratungsunternehmen, bezog in seinen Guide die Marktrichtung,Marktanalyse, repräsentative Anbieter und Marktempfehlungen für denBereich Content Delivery Network (CDN) ein. Die geografischeAbdeckung von Medianova sowie unterstützte Funktionen, wie z. B.allgemeine Web-Performance, Webanwendung und API-Schutz sowie VideoStreaming Workflow, wurden ebenfalls erwähnt."Als Medianova ist es unsere Pflicht, für unsere Partner undKunden Wert zu schaffen. Wir sind uns gänzlich bewusst, dass unsereKunden im E-Commerce-, Unternehmens- und MedienbereichSchwierigkeiten erfahren. Sie benötigen schnellen Support,Echtzeit-Daten sowie sichere Technologie und müssen ihre Unternehmenüber durchgehend verfügbare Online-Plattformen ausbauen. Ich binüberzeugt, dass unsere Erwähnung in Gartners 2018 Market Guide forCDN Services uns zu mehr Sichtbarkeit in diesen Märkten mit hohenAnforderungen verhelfen wird, worauf wir stolz sind", so SerkanSevim, CEO, Medianova.Medianova schafft durch seine Plattformen und Dienstleistungeneine schnellere digitale Welt. Das Unternehmen verwendetTechnologien, wie z. B. Dockerized CDN Platform, HTTP/2, BBR, Brotliund Image Optimization, um Inhalte schneller bereitzustellen undbessere digitale Erfahrungen zu bieten. Medianova verfügt weltweitüber 32 Rechenzentren und verarbeitet täglich 8 Milliarden Bilder, 15Milliarden Lieder, 11 Milliarden Videos und unzähligeLive-Event-Streams, die blitzschnell bereitgestellt werden.Treten Sie mit Medianova in Kontakt- Wie z. B. über Medianova auf Facebookhttps://www.facebook.com/medianovaCDN/- Folgen Sie @Medianova_CDN (https://twitter.com/medianova_CDN) aufTwitter und Medianova CDN(https://www.linkedin.com/company/medianovacdn/) auf LinkedinGartner, "Market Guide for CDN Services", Ted Chamberlin, MikeDorosh, Kevin Ji, 18. Januar 2018.Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienste, die inseinen Forschungspublikationen erwähnt werden und empfiehltTechnologieanwendern nicht, nur die Lieferanten mit den höchstenBewertungen oder anderen Kennzeichnungen zu wählen.Forschungspublikationen von Gartner beruhen auf den Meinungen vonGartners Forschungsorganisation und sollten nicht alsTatsachenaussagen gewertet werden. Gartner übernimmt keinerleiGewährleistungen, ausdrücklich oder implizit, bezüglich dieserForschung, einschließlich aller Gewährleistungen der Marktfähigkeitoder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Informationen zu MedianovaMedianova bietet globale CDN-Dienste und Cloud-Plattformen undverfügt über umfangreiche Erfahrung mit Streaming, Kodierung,Cloud-Speicher, Caching, Microcaching, hybride CDN und Beschleunigungvon Webseiten. Das Unternehmen ist mit seinem Netzwerk in 20 Ländernpräsent und verfügt über ein 100 % SSD-angetriebenesAnycast-Netzwerk, was Medianova basierend auf tatsächlichenNutzerdaten von Cedexis zu einem der schnellsten https-sicheren CDNsin Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Polen,Rumänien, Weißrussland, Türkei und Nahost macht.Web: http://www.medianova.comPressekontakt:harun.sahnaci@medianova.com+90-212-275-54-56marketing@medianova.com(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702087/Medianova_Logo.jpg )Original-Content von: Medianova, übermittelt durch news aktuell