Medianalter in den EU-Regionen reicht von 18 bis 54 Jahren

Luxemburg (ots) - In den 1342 NUTS-3-Regionen der EuropäischenUnion (EU) war das Medianalter, das die Bevölkerung in zwei gleichgroße Gruppen teilt, im Jahr 2016 im französischen ÜberseedepartementMayotte am niedrigsten (17,8 Jahre) und in der griechischen RegionEvrytania am höchsten (53,6 Jahre). In Deutschland reichte dasMedianalter von knapp unter 37 Jahren im Stadtkreis Heidelberg (36,9Jahre) bis zu fast 53 Jahren in der kreisfreien Stadt Suhl (52,9Jahre).Älteste Regionen in Deutschland, jüngste im VereinigtenKönigreich: Insgesamt verzeichneten 63 EU-Regionen auf NUTS-3-Ebeneein Medianalter von 50 Jahren oder darüber. 46 dieser Regionenbefanden sich in Deutschland. In 24 EU-Regionen lag das Medianalterdagegen bei 35 Jahren oder weniger, davon befanden sich 18 imVereinigten Königreich.Für die gesamte EU liegt das Medianalter der Bevölkerung bei 42,6Jahren.Betrachtet man die Typologie der Regionen, zeigt sich, dassüberwiegend städtische Regionen allgemein eine jüngere Bevölkerungaufweisen (mit einem Medianalter von 41,5 Jahren) und ländlicheRegionen eine ältere Bevölkerung haben (43,7 Jahre).Vollständige Mitteilung mit Links zu weiteren Informationen aufder Eurostat-Webseite abrufbar (auf Englisch):http://ec.europa.eu/eurostat/news/whats-new