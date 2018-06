Mediahuis wählt Lumesse ETWeb(TM) empower für zentralisiertes Performance-Management und Learning

Belgiens führende Mediengruppe nutzt Lumesse Talent-Management zurMitarbeiter-Leistungsentwicklung.Antwerpen, Belgien und Austin, Texas und Düsseldorf, Deutschland(ots/PRNewswire) - Mediahuis, eine führende Mediengruppe in Belgienund den Niederlanden, entschied sich für Lumesse ETWeb(TM) empowerals integriertes Talent- und Learning-Managementsystem zurUnterstützung und Entwicklung seiner stetig wachsenden Belegschaft.Mediahuis gab die Benutzerfreundlichkeit des ETWeb der nächstenGeneration, die potenzielle Annehmlichkeit und die integrierteUmgebung für Leistung und Lernen als Hauptauswahlgründe an.Mediahuis ist ein mehrere Marken umfassender Konzern, in dem jedeAbteilung ihre separate Identität hat und in ihrem eigenen Tempoarbeitet. Von diesem neuen Performance-Management-Verfahren erhofftsich Mediahuis die nötige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, umdie Unterschiede zwischen seinen Abteilungen überbrücken zu können.Noch im Jahr 2018 werden die ersten Schritte zur Entwicklung einerinformellen Feedback-Kultur eingeleitet, die sich dannweiterentwickeln wird, um die Anforderungen einer vernetztenOrganisation zu erfüllen."'Digital' ist das Schlüsselwort bei der Mediahuis Academy, sowohlin Bezug auf die Art und Weise, wie die Kurse präsentiert werden, alsauch auf ihre Inhalte", erläutert Nathalie Vercammen, HR-Managerinfür Sourcing und Entwicklung bei Mediahuis. "Das Prinzip 'jederzeitund überall' ist dabei grundlegend für unsere E-Learning- undBlended-Learning-Kurse. Außerdem werden wir Social Learning sowieAustausch und Verbindungen zwischen unseren Mitarbeitern fördern."Sie fügt hinzu, dass die Auswahl einer stabilen und mobilenreaktionsfreudigen Plattform, die sich an wechselnde Anforderungenanpassen kann, der nächste logische Schritt in diesem Verfahren war.Im Wachstum begriffene Unternehmen (ob organisch oder durchAkquisitionen) müssen in der Lage sein, neue Geschäftsbereiche undMitarbeiter so effizient wie möglich einzugliedern, damit diesegleich von Anfang an ihren Beitrag zum Unternehmen leisten und ihreKarriereentwicklung in Angriff nehmen können. Das System von Lumessereduziert die Frustration der Benutzer durch eine unkomplizierteAnmeldung und wird daher schneller angenommen. Dies wiederumerleichtert die Integration von Profilen, Zielen sowie Lern- undLeistungszielen der Mitarbeiter."Wir freuen uns sehr, Mediahuis eine Komplettlösung für seinPerformance-Management und Learning anbieten zu können", sagt MichelGeurts, internationaler Vertriebsleiter bei Lumesse. "DieNachrichtenmedien und die Art, wie die Menschen ihre Informationenerhalten, sind ständig im Wandel begriffen. Lumesse ETWeb empowerliefert dem Management und den Mitarbeitern von Mediahuis eindigitales und soziales Daten-Toolset, mit dem sie besserzusammenarbeiten und weiterentwickelte Karriere- undUnternehmensziele erreichen können."Informationen zu MediahuisMediahuis ist eine der führenden Mediengruppen in Belgien und denNiederlanden. Das Unternehmen glaubt bedingungslos an denunabhängigen Journalismus sowie starke und relevante Medien, dieeinen positiven Beitrag für die Menschen und unsere Gesellschaftleisten. Basierend auf dieser Vision investiert die Mediengruppeständig in starke neue Marken, auf Papier wie auch digital.Das Unternehmen veröffentlicht neue Marken wie z. B. De Standaard,Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang vanLimburg, NRC Handelsblad, NRC.Next, De Telegraaf sowie die Titel vonHolland Media Combinatie, De Limburger und Metro. Mediahuis verkauftin seiner derzeitigen Zusammenstellung ca. 1,4 Millionen Zeitungenund erreicht Tag für Tag mehr als 2 Millionen digitaleNachrichtenkunden über verschiedene Nachrichten-Websites.Auf dem audiovisuellen Markt ist die Gruppe mit den regionalenFernsehsendern ATV, TVL, TV Oost und ROB TV sowie dem RadiosenderNostalgie vertreten. Mediahuis ist außerdem Eigentümer desZeitungsdruckers Printing Partners sowie der freienZeitungsunternehmen Rondom und 1Lokaal.Informationen zu LumesseLumesse ist ein führender internationaler Anbieter von Anwerbungs-und Talent-Management-Software (Software-as-a-Service/SaaS). Lumesseerreicht die perfekte Balance zwischen einem umfassendenmultinationalen und branchenübergreifenden Angebot und lokalerExpertise für Talentmanagement sowie Lern- und Entwicklungslösungenüberall auf der Welt. Das Unternehmen arbeitet mit 1.200 der größtenund besten Marken weltweit in über 70 Ländern und 50 Sprachen, denneins steht fest: Engagement, Innovation und Wertschöpfung können nurvon Menschen kommen. Wir helfen unseren Kunden, dieses menschlichePotenzial in ihren Unternehmen zu erschließen, indem wir ihnen einenahtlose und ansprechende Erfahrung für Einstellungs-,Talentmanagement und Learning-Nutzer liefern, und das zu jeder Zeit,an jedem Ort und auf jedem Gerät.Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lumesse.com.Pressekontakt:LumesseGreg LatsonGreg.latson@lumesse.comTelefon: 1 512.961.6160Logo - https://mma.prnewswire.com/media/359563/Lumesse_Logo.jpgOriginal-Content von: Lumesse, übermittelt durch news aktuell