Media and Games Invest, Veganz oder SNP/Limes Schlosskliniken/SLM Solutions – aktuelle Interviews geben Aktien -„Durchblick“

Aktien lernt man neben den Bilanzen und den „Produkten'“ am besten durch die „Menschen“ dahinter kennnen. Oder indem man die fragt, die regelmässig „mit diesen Menschen“ reden. Oder man findet gefallen an diesen Werten wegen der „Menschen dahinter“. Lesen, Bewerten und Nachdenken. In den letzten 7 Tagen haben wir genau dieses getan: Zuletzt am Sonntag gab Remco Westermann einen Blick in die weiteren Planungen der Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101), Lukas Spang beantwortete am Samstag Fragen unserer Leser zu seinen Favoriten 2022: SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338), SNP Schneider-Neureither & Partner AG (ISIN: DE0007203705) und Limes Schlosskliniken AG (ISIN:DE000A0JDBC7). Unternehmen, die er auch aus diversen Management Gesprächen „kennt“. Wenige Tage davor konnten wir mit Moritz Müller CMO der VEGANZ AG (ISIN: DE000A3E5ED2) reden.

Veganz AG – Börsen-Newcomer. Nachhaltigkeit als Geschäftsziel – und Geld verdienen

VEGANZ AG (ISIN: DE000A3E5ED2) ein deutscher Vertreter eines Nachhaltigkeitsunternehmens par exellence. Vegane Ernährung, CO2-Bilanz und Klimafreundlichkeit – die VEGANZ AG kombiniert den ökologischen Zeitgeist mit einer klaren Wachstumsstrategie. Im Interview mit Moritz Möller, CMO der VEGANZ AG konnten wir über Pläne, Status Quo und Strategien reden. Spannende Aussichten in einem steitg wachsenden Martksegment mit weltweiten Ambitionen:

„Hallo wir sind VEGANZ“, so begrüßen Sie auf Ihrer Homepage. Wer ist denn die Veganz Group AG?

Moritz Möller: Wir sind die Marke, die den Kulturwandel der Ernährung begleitet, denn bereits 32 Millionen Deutsche ernähren sich alternativ, der Großteil von ihnen flexitarisch. FORTSETZUNG DES INTERVIEWS -tiefe Einblicke in Strategie, Aussichten und Chancen

Aktien Favoriten 2022 – SLM Solutions, SNP und Limes Schlosskliniken. Der Fondsverwalter Lukas Spang beantwortet Fragen unserer Leser zu seinen Favoriten 2022.

Aktientipps? Vielleicht. Auf jeden Fall spannend. Ein Gastbeitrag von Lukas Spang über „seine Favoriten“ hat mittlerweile einen festen Platz auf unserer Seite. Sein aktuellerBeitrag vom 15.01.2022 über seine Favoriten 2022: !Limes Schlosskliniken,SLM Solutions und SNP“führte zu diversen Rückfragen unserer Leser, die Lukas Spang freundlicherweise beantwortet hat.

nwm: Schön dass Sie sich die Zeit nehmen für die Fragen unserer Leser. Fangen wir an mit der Limes Schlosskliniken AG. Hierzu gab es einige Fragen: Ist nicht zu befürchten,das die grossen Klinikkonzerne dieses lukrative Segment für sich entdecken und Limes “die Butter vom Brot nehmen”?

Lukas Spang: Grundsätzlich ist Wettbewerb immer möglich und ein Thema. Jedoch agiert Limes Schlosskliniken aktuell noch in einer ziemlichen Nische, da der Anteil der Privatversicherten in Deutschland lediglich bei knapp 11% liegt. Als spezialisierter Anbieter kann Limes Schlosskliniken … VOLLSTÄNDIGES INTERVIEW ÜBER SLM SOLUTIONS LIMES SCHLOSSKLINIKEN UND SNP HIER:

Media and Games Invest plc. -Wachstum setzt sich weiter fort – organisch und anorganisch. Und die Aktie?

MGI Media and Games Invest – eine Aktie, die derzeit auch durch Gewinnmitnahmen etwas zurückgeblieben ist. In unserem aktuellen Interview vom Sonntag konnten wir ungefähr ein Jahr seit dem letzten Interview unsere Fragen wieder an Remco Westermann, CEO und Vorstandsvorsitzender der Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101), stellen. Und bei der Gesellschaft hat sich seit unserem letzten Interview wieder einiges getan. Selbstbewusst bleibt Westermann bei seinen anspruchsvollen Wachstumszielen – mittel- und langfristig sollen es ein „Umsatzwachstum in Höhe von 25% bis 30%“ und eine „EBITDA Marge 25% bis 30%“ sein und werden. Und hier das VOLLSTÄNDIGE INTERVIEW mit Remco Westermann, der in den letzten Jahren seine operativen „Ansagen“ bisher immer erfüllen konnte – wir reden bereits zum dritten Mal mit dem Manager – „so ungefähr jedes Jahr einmal“.



