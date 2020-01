Media and Games Invest: Interview mit CFO Paul Echt auf der Münchener Kapitalmarktkonferenz (mkk) 2019

Sehr geehrter Herr Echt, mir ist die Media and Games Invest insbesondere durch Ihren CEO, Herrn Remco Westermann, bekannt. Denn diesen habe ich in der Vergangenheit schon interviewt. Daher weiß ich auch, dass zu ihren wichtigsten Beteiligungen die Gamigo gehört. Aber da nicht jedem unserer Leserinnen und Leser die Media and Games Invest oder Gamigo ein Begriff sein wird, würde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung