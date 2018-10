Media Workshop Jahresprogramm 2019: Das komplette Handwerkszeug für Marketing- und PR-Profis (FOTO)

--------------------------------------------------------------Download Programm 2019http://ots.de/KXjdql--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Mit mehr als 50 Seminarthemen, davon elf neuen, deckt dasJahresprogramm 2019 von Media Workshop den kompletten Bereich derMarketing- und Medienkommunikation ab. Das Angebot reicht von denklassischen Werkzeugen der Pressearbeit und der Marketingplanung bishin zu den neuen Methoden im Storytelling, Design Thinking, GuerillaMarketing und Influencer Marketing."Die Aufgaben für Kommunikationsverantwortliche bleiben gleich,die Kanäle und Formate werden jedoch immer vielfältiger", umreißtNicole von Aspern von Media Workshop die Herausforderung vonMarketing- und PR-Professionals. "Deshalb finden Einsteiger undFortgeschrittene bei uns nicht nur Know-how rund um Konzeption undSchreiben, sondern auch, wie sie digitale Kanäle wie Youtube,Facebook oder Instagram mit eigenem Material effektiv bespielen."Neu im Programm des Hamburger Seminaranbieters sind neben"Kundenzentriertem Dialog-Marketing", "Videoproduktion für YouTube"und einem Marketing-Crashkurs auch zwei Managementthemen. "VomKollegen zur Führungskraft" spricht Mitarbeiter an, die erstmalsPersonalverantwortung übernehmen. "Erfolgsfaktor Generation 50 plus"zeigt, wie Agenturen und Industrieunternehmen besonders von älterenMitarbeitern profitieren können.Das komplette Programm ist online über den Seminarfinder unterwww.media-workshop.de verfügbar. Hier kann man sich auch dieProgrammübersicht als PDF-Datei herunterladen:http://media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2019.pdfÜber das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieterund zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führendenAnbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogrammist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- undÖffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation.Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierlicheEvaluation sichern die Qualität der Seminare und den Lernerfolg.Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderteInhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kundenkonzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten ausWirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einenengen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bisheute haben über 15.800 Kommunikationsfachleute und Führungskräftealler Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungenteilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch denWeiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "GeprüfteWeiterbildungseinrichtung".Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder:www.media-workshop.deDie Anmeldung zum Seminar-Newsletter:www.media-workshop.de/newsletter.htxDie Seminarübersicht 2019 zum Download:http://media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2019.pdfPressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsNicole von AspernTelefon: +49 40 2263 9660presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell