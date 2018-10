Media Ventures übernimmt 10% der Aktien an der Northern Bitcoin AG

Frankfurt am Main / Köln (ots) - Die Media Ventures GmbH, Köln hatüber ihr Tochterunternehmen Krypto Ventures GmbH 750.000 Aktien ander Northern Bitcoin AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) erworben.Unter der Krypto Ventures sollen zukünftig Investitionen der MediaVentures in digitale Blockchain- Geschäftsmodelle gebündelt werden.Infolge der globalen starken Verbreitung des Bitcoins und seinerBlockchain haben sich neue digitale Geschäftsmodelle wie BitcoinMining oder Krypto-Exchange rasant entwickelt. In diesemWachstums-Segment hat sich die Northern Bitcoin AG durch den Aufbaueiner mobilen Bitcoin-Mining-Infrastruktur in Norwegen, welche aufder Basis von erneuerbaren Energieträgern betrieben wird, sowie eineeigene Mining-Pool-Software innerhalb kürzester Zeit zum weltweitführenden nachhaltigen Bitcoin-Miner entwickelt.Dirk Ströer, Gründer und Geschäftsführer der Media Ventures,begründet die Beteiligung als erster externer Investor wie folgt:"Das Team von Northern Bitcoin hat in vergleichsweise kurzer Zeiteine beeindruckende technologische Lösung für eine nachhaltigeProduktion von Bitcoins entwickelt und an seinem ersten Standort inNorwegen erfolgreich realisiert. Ich freue mich, das Unternehmen beiseinen weiteren Wachstumsschritten zu unterstützen."Über Northern Bitcoin AG, Frankfurt:Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchainfokussiertes Technologieunternehmen. Sie fordert den Status quo desBitcoin-Minings heraus und definiert ihn neu. Als Pionier stellt siedem Bitcoin und der Blockchain-Technologie eine nachhaltigeInfrastruktur zur Verfügung. Dazu betreibt sie eigene modernsteMining-Hardware auf der Basis von erneuerbaren Energieträgern unteräußerst kosteneffizienten und sicheren Bedingungen sowie einenselbstentwickelten Mining-Pool. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurtam Main. Weitere Informationen unter www.northernbitcoin.comÜber Media Ventures GmbH, KölnDie Media Ventures GmbH ist die Kapitalbeteiligungsgesellschaftdes Kölner Medienunternehmers Dirk Ströer. Die Media Ventures verfügtüber ein breites Portfolio von mehr als 50 Beteiligungen. WeitereInformationen unter www.mediaventures.dePressekontakt:Media Ventures GmbHDirk Ströer0221/888780info@mediaventures.deOriginal-Content von: Media Ventures GmbH, übermittelt durch news aktuell