Media Markt will Preisdruck mit mehr Dienstleistungen abfangen

Dietlikon (awp) - Der Elektronikhändler Media Markt will dem Preisdruck in der Branche mit mehr Dienstleistungen begegnen. Dazu werden in den grossen Media Märkten in der Schweiz sukzessive Erlebnisinseln und Reparaturstände eingebaut, wo die Kunden Geräte flicken oder konfigurieren lassen können.

In der Unterhaltungselektronik herrsche in der Schweiz ein immenser Preiskampf, den es so nirgends in Europa gebe, sagte Media-Markt-Schweiz-Chef Martin Rusterholz

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten