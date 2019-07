Media Markt Saturn baut in Bayern 600 Stellen ab

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

SCHLESWIG (dpa-AFX) - Europas größter Elektronik-Händler Media Markt Saturn streicht in der Zentrale und der Verwaltung in Ingolstadt und München 600 der 3500 Stellen.



Der Stellenabbau soll schon bis Ende September abgeschlossen sein, sagte Sprecher Uwe Wolfinger am Donnerstag. Verkäufer in den Läden seien nicht betroffen.

Das Unternehmen habe über die Zeit in der Verwaltung zu viele Doppelstrukturen aufgebaut und sei zu komplex geworden. Der Schnitt mache die Prozesse schneller und spare Kosten, sagte der Sprecher. Die Mutter-Holdingsgesellschaft Ceconomy rechnet mit einmaligen Aufwendungen von mindestens 150 Millionen Euro und mit jährlichen Einsparungen von mindestens 110 Millionen Euro bei der Verwaltung in Deutschland.

Laut "Donaukurier" haben 200 betroffene Media Markt Saturn bereits verlassen. Die anderen 400 sollen bis Ende September folgen.

In Deutschland beschäftigt Media Markt Saturn gut 25 000 Mitarbeiter, die meisten in den rund 400 Läden der beiden Ketten. Nach einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden, sagte der Sprecher. Wer freiwillig gehe, erhalte eine Abfindung. Betroffene können sich über eine interne Jobbörse auf andere Stellen bewerben, auch im Ausland. Außerdem soll ihnen eine Beratungsfirma helfen, sich zu qualifizieren und anderswo neue Arbeit zu finden. Weltweit beschäftigt Media Markt Saturn rund 60 000 Menschen./rol/DP/nas