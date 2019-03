Media-Markt Saturn: Marketing-Führung um Alexander Ewig verlässt Ceconomy-Tochter

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) - Paukenschlag bei der Media-Markt SaturnRetail Group: Die Ceconomy-Tochter verliert mit Alexander Ewig,Christian Nicolas Heß, Markus Koch und Jan Störr auf einen Schlagseine oberste Marketingriege. Auf Anfrage von HORIZONT Online (dfvMediengruppe) bestätigt eine Unternehmenssprecherin."Die bisherigen Geschäftsführer der Redblue Gruppe werden dieMedia-Markt Saturn Retail Group verlassen und neue Herausforderungenaußerhalb unseres Unternehmens übernehmen." Damit ist endgültig klar,dass einer der größten Werbungtreibenden in Deutschland vorgrundlegenden Veränderungen steht. Grund für diese Personalie ist dieNeustrukturierung der Managementabläufe im Unternehmen. Aus demKonzern heißt es dazu: "Im Rahmen unseres Transformationsprozesseshat die Media-Markt Saturn Retail Group im Executive Board die neueFunktion des Chief Marketing und Digital Officers (CMDO) geschaffen.In dieser Funktion werden zukünftig die Marketing-Strategie fürunsere gesamte Unternehmensgruppe verantwortet sowie die Marketing-und Digital-Aktivitäten gebündelt. Im Zuge dieser Neuordnung ist esauch das Ziel unseres Unternehmens, die komplexe Struktur der unterdem Dach der Redblue Gruppe vereinten Marketing-Tochtergesellschaftendeutlich zu vereinfachen und damit unser Marketing noch effizienterauszurichten."Dieser CMDO ist bis heute noch nicht gefunden, aber es warabsehbar, dass im Rahmen der neuen Strukturierung die Umsetzung derMarketingabläufe in selbstständigen Marketingorganisationen wie derRedblue nicht mehr funktioniert hätte. Zeitweise soll Ewig für denneuen Posten des CMDOs gehandelt worden sein, aber offensichtlichhielt sich das Interesse des Marketingprofis in Grenzen, künftig auchfür Detailfragen des digitalen Vertriebs zuständig zu sein.Die Trennung ist nicht ohne Ironie, da Ewig als Top-Marketerseinerseits auf eine starke Digitalisierung des Marketings und einestärkere Nutzung der Synsergien von Saturn und Media-Markt setzte.Speziell der Ausbau der Kundenclubs der beiden Handelsmarken zudigitalen Markenplattformen war ihm ein zentrales Anliegen. DieVerwaltung der Redblue-Organisiation betreut derzeit komissarischManfred Bosch, der bisher vor allem das Marketing Procurementbetreute.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Horizont, übermittelt durch news aktuell