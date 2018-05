Media Lab Bayern kooperiert mit New York City Media Lab und CUNY / Bayerns Medienminister Eisenreich begrüßt Zusammenarbeit (FOTO)

München (ots) -Gemeinsam für mehr Innovation und Gründung in der Medienbranche:Siegfried Schneider, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale fürneue Medien (BLM), hat im Rahmen einer USA-Reise eine Kooperation desMedia Lab Bayern mit Justin Hendrix, dem Leiter des New York CityMedia Lab, und Jeff Jarvis, dem Chef des Tow-Knight Center forEntrepreneurial Journalism an der City University of New York (CUNY),vereinbart.Ein Start-up-Austausch soll im Mittelpunkt der Vereinbarungstehen. Für Alumni aus dem Media Lab Bayern wird so künftig dieMöglichkeit geschaffen, die Kontakte und das Know-How des NYC MediaLab und der CUNY zu nutzen und vor amerikanischen Medienhäusern undUS-Investoren zu pitchen. Außerdem können Alumni und Fellows desMedia Lab Bayern an Kursen und Angeboten der CUNY, etwa an dem SocialJournalism Program, teilnehmen. Auch umgekehrt entsteht dieMöglichkeit für US-Start-ups, über das Media Lab Bayern Kontakte nachDeutschland und Europa zu knüpfen und sich auf der Start-up-Plattformder Medientage München, Rockets & Unicorns, zu präsentieren.BLM-Präsident Siegfried Schneider: "Viele unserer Alumni aus demMedia Lab Bayern sind inzwischen so erfolgreich, dass deramerikanische Markt für sie relevant wird. Deshalb freuen wir unssehr, in Zukunft mit dem New York City Media Lab und der CUNYzusammenzuarbeiten. Unsere Gründerinnen und Gründer erhalten so dieeinmalige Chance, Einblicke direkt von zwei bedeutenden Zentren fürMedien-Start-ups und Innovation in New York zu bekommen und von ihremWissen und ihrem Netzwerk zu profitieren."Bayerns Staatsminister für Digitales, Medien und Europa GeorgEisenreich begrüßt die Kooperation: "Das Media Lab fördert Start-upsin der Medien- und Digitalwirtschaft und bietet damit Gründern großeChancen. Die Zusammenarbeit mit starken Partnern in New York Cityeröffnet neue Möglichkeiten und zeigt, wie erfolgreich die Arbeit desMedia Lab und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien ist."Über das Media Lab BayernDas Media Lab Bayern fördert digitale Innovation in derMedienbranche. Als Inkubator hilft das Media Lab Talenten und Teams,ihre eigenen Journalismus- und Medienprojekte von der ersten Idee biszur Gründung eines Start-ups aufzubauen. Das Media Lab Bayern istseit Januar 2018 Teil der Medientage München GmbH und wird gefördertvon der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und demFreistaat Bayern.Das Kernprogramm des Media Labs ist das "Media Start-upFellowship": Teams mit validierter Idee können hier in sechs Monatenihren Prototypen entwickeln, ein Geschäftsmodell aufsetzen und ihrStart-up gründen. Das Media Lab bietet dafür Business-Coaching undWorkshops sowie den Zugang zu Medien-Mentoren und Partnern. Die Teamserhalten zusätzlich Büroräume und 15.000 Euro Prototyping-Budget.Innovation fördert das Media Lab Bayern aber auch mit Hackathons,Barcamps, Meetups und Konferenzen, auf denen sich digitale Vordenkeraus Journalismus, Development und Design austauschen und vernetzenkönnen. In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung bietet dasMedia Lab Bayern 2018 erstmals ein Programm fürWissenschaftsjournalisten an, Rocking Science Journalism, bei dem mitStart-up-Methoden neue Angebote kreiert werden. Außerdem entwickeltdas Media Lab Angebote für Medienhäuser, die von den im Labentwickelten Innovationsmethoden profitieren möchten.Mehr Infos unter www.media-lab.dePressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell