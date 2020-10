Media Impact und Ad Alliance bauen Vermarktungskooperation aus

Berlin/Köln (ots) - Noch breitere Aufstellung im Printbereich für Deutschlands Vermarkter Nummer 1Ab dem Jahr 2021 vertiefen Ad Alliance und Media Impact ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit und weiten die Vermarktungskooperation auf die Print-Titel von Media Impact aus. Als Dienstleister wird die Ad Alliance zukünftig für das Print- und Digital-Portfolio von Media Impact Rahmenverträge mit Mediaagenturen im Namen und auf Rechnung von Media Impact verhandeln und steuern. Daneben wird Media Impact auch weiterhin sein gesamtes Inventar im direkten Kundenkontakt durch eine eigenständige Sales-Einheit verkaufen.Durch die bekannten und auflagenstarken Printtitel von Axel Springer wie BILD, BILD am SONNTAG, B.Z., WELT und WELT AM SONNTAG wird das Portfolio der Ad Alliance durch die Vermarktung des Portfolios von Media Impact inhaltlich noch breiter aufgestellt und gewinnt im Markt nochmals an Relevanz. So entsteht ein Angebot, mit dem Werbetreibende ganz Deutschland erreichen, ebenso wie spitze Zielgruppen in einzelnen Segmenten.Mit den starken Digitalmarken bieten die Ad Alliance und Media Impact Werbungtreibenden bereits seit dem vergangenen Jahr größtmögliche Aufmerksamkeit innerhalb der Digital-Gattung. Durch die Aufnahme der elf Zeitungs- und Zeitschriftentitel von Axel Springer folgt nun der nächste Schritt der strategischen Vermarktungskooperation. Geplant ist dabei unter anderem ein Vermarktungsprodukt, das die auflagenstärksten Print-Titel wie BILD, BILD am SONNTAG, DER SPIEGEL, Stern, WELT AM SONNTAG kombiniert und Werbetreibenden so Zugang zu über der Hälfte der deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenleser bietet.Carsten Schwecke, Vorsitzender der Geschäftsführung Media Impact: "Die vertrauensvolle Kooperation mit der Ad Alliance im Digitalbereich hat sich ausgezahlt. Die Werbetreibenden haben von unseren kreativen und reichweitenstarken Inszenierungen profitiert, so dass wir uns im Wettbewerb, insbesondere mit den großen US-Plattformen, sehr gut behaupten konnten. Die Ausweitung unserer Kooperation ist der nächste logische Schritt, der unsere Position im Markt noch einmal stärken wird. Denn mit unseren einzigartigen Print-Titeln erreichen wir jeden Tag ein Millionenpublikum in Deutschland."Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance: "Dass Media Impact die strategische Partnerschaft mit uns intensiviert zeigt: Ad Alliance ist eine Erfolgsgeschichte, die stetig fortgeschrieben wird - auch unter schwierigen Marktbedingungen. Es freut mich, dass das die Kollegen genauso sehen und sich dazu entschieden haben, Print durch die Ad Alliance zu vermarkten. Damit können wir auch im vierten Jahr der Ad Alliance erneut unser Marktversprechen einlösen, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln - sowohl inhaltlich als auch in der Reichweite. Die etablierten Printmarken von Media Impact ergänzen und bereichern nicht nur unser Vermarktungsgeschäft, sondern werden die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit noch vertiefen. Unsere Allianz ist der Beweis, dass ein großer Player agil und schlagkräftig sein kann."Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA, rtv media group und als Dienstleister für Media Impact bietet Ad Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Kerstin JaumannKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschlandkerstin.jaumann@mediengruppe-rtl.deTel. 0221 456-74206Friedrich KablerKommunikation Media Impact, Axel Springer SEfriedrich.kabler@axelspringer.comTel. 030 2591-77625Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell