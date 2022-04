Media Games Invest Aktie KAUFEN. Platow Brief sieht nach Bodenbildung Einstiegschance!

Media Games Invest Aktie – KAUFEN. Der Platow Brief sieht es hier eindeutig. bodenbildung abgeschlossen, kräftiges organisches Wachstum im Q1/2022, sinkende Vershculdung und und – Der Platow Brief legt sich klar fest. Hier die Gründe aus dem aktuellen Platow Brief:



MGI wächst stark organisch

„Vor einem Einstieg möchten wir eine nachhaltige Bodenbildung sehen“, schrieben wir in PB v. 2.3. in unserer Analyse zu Media and Games Invest (MGI). Seither ging es für die Scale-Aktie (3,17 Euro; MT0000580101) weitere 15% abwärts. Inzwischen ist eine Bodenbildung im Chartverlauf aber erkennbar.

Gute Gründe für steigende Kurse lieferte die Videospiele-Holding am Montag (25.4.) mit den vorläufigen Q1-Zahlen. So stieg der Umsatz um 27,0% auf 65,9 Mio. Euro, das ber. EBITDA verbesserte sich um 30,4% auf 17,5% Mio. Euro. Damit lagen die Wachstumsraten beider Kennziffern deutlich oberhalb der Ziele für das Gj. 2022 von +15 bis 25% (Umsatz) und +13 bis 27% (ber. EBITDA).



Besonders gefällt uns, dass sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn im Q1 in erster Linie organisch gewachsen sind. Darauf will CEO Remco Westermann aufbauen: Durch Investitionen in Personal habe das Unternehmen den Grundstein für weiteres organisches Wachstum in den kommenden Jahren gelegt. Gegenüber dem Gj. 2021 rechnen wir bis 2024 mit einer Steigerung des Gewinns je Aktie von jährlich etwa 45%. Mit einem 2023er-KGV von 14 ist das Papier daher attraktiv bewertet. Die bis 2024 auf 0,5 sinkende Nettoverschuldung (Net debt/EBITDA; 2022: 2,8) und zweistellige Kapitalrenditen (ROCE) runden das positive Bild ab.

Steigen Sie bei MGI bis 3,25 Euro ein. Stopp: 2,40 Euro.



