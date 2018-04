Die Media Entertainment Night im neuen Hotel THE FONTENAY am Montag, dem 23. April 2018 um 19:00 Uhr (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Media Entertainment Night im neuen Hotel THE FONTENAY amMontag, dem 23. April 2018 um 19:00 UhrBei der diesjährigen Media Entertainment Night treffen zumsechsten Mal rund 200 Medientreibende und Entscheider aus Wirtschaftund Politik in der Medienhauptstadt Hamburg zusammen, um sich neu zuvernetzen.Das Einladungsgremium Ian K. Karan (Senator A. D.), ChristianDunger (WDI Media), Andreas Fuhlisch (Haus der KommunikationHamburg), Dan-David Golla (Born to Fly), Susan Molzow (HamburgerMorgenpost Medien), Frank Otto (Ferryhouse), Michaela Schirrmann(Dumont Media), Peter Strahlendorf (New Business)und Gunnar Henke(Henke Relations) laden zu einem unkomplizierten Get-Together ein.Die Media Entertainment Night hat ihr neues zuhause im neuen5-Sterne-Superior Hotel The Fontenay gefunden. Dieses ist giltbereits als eines der exklusivsten Hotels Deutschlands und bietet denGästen eine außergewöhnliche Kulisse für den Abend.Architekt Martin Murphy (Störmer Murphy and Partners) wird von derPlanung, Konzeption und dem Bau des neuen HamburgerFünf-Sterne-Superior-Hotels berichten.Am Abend erwarten die Gäste verschiedene kulinarischeKöstlichkeiten. Darunter befinden sich mehrere Live Cooking Stationswie auch ein Flying Buffet. Das unkomplizierte Get-Together wirddurch ein stilvolles Programm begleitet. Der Saxophonist ChristianGastl verleiht dem Abend mit dezenter Untermalung und großartigenShoweinlagen den passenden musikalischen Anstrich. Außerdem könnendie Gäste die Live Performance der Sängerin Anri Coza am SteinwaySPIRIO mit Blick über die Alster genießen.Auszug der Gästeliste:Herrn Dipl.-Ing. Dieter Becken / Becken HoldingHerrn Marzel Becker / Radio HamburgHerrn Uwe C. Beyer / Büro FreihafenHerrn Maximilian Graf von BismarckHerrn Wolfgang Block / Philipp und KeuntjeFrau Susanne Böhm / RTL NordHerrn Dr. Christian von Boetticher / Peter KöllnFrau Petra van BremenHerrn Frank Brockmann / Hamburger SparkassenHerrn Hilmer Freiherr von Bülow / VONBÜLOW&CIE ImmobilienHerrn Dr. Olaf Conrad / Edel AGFrau Michaela Cordes Rickmers / Grund Genug VerlagHerrn Klaus Dahm / Klambt VerlagHerrn Jürgen Deforth / AudiFrau Anke Degenhard-Drinkhahn / CROSSOVERHerrn Dr. jur Rainer Esser / Zeitverlag Gerd BuceriusFrau Jenny Falckenberg-Blunck / Unique Art ConceptsFrau Marion Fedder / VogueHerrn Martin Fischer / MFM Martin Fischer MedienHerrn Florian Freiherr von Hornstein / SERVICEPLANHerrn Andreas Fuhlisch / mediaplus media 3Herrn Pascal Funke / Funke MediaHerrn Gregor A. Gerlach / Side HotelHerrn Michael Grahl / Sat.1 NorddeutschlandHerrn Prof. Dr. Jo GroebelHerrn John Groves / Groves Sound BrandingHerrn Reinhard Haas / Condé Nast VerlagHerrn Lars Haider / Hamburger AbendblattHerrn Michael Hansen / BP Europa SEHerrn Karlheinz Hauser / KHH SüllbergHerrn Harro von Have / Unverzagt von HaveHerrn Lars Hinrichs / Cinco CapitalHerrn Götz Hoefer / Spiegel TVHerrn Eberhard Hofmann / Merck Finck PrivatbankiersHerrn Matthias Iken / Hamburger AbendblattHerrn Tom Jacobi / Tom Jacobi ArtHerrn Dr. Torsten Jörn Klein / KressköpfeHerrn Dipl. Kfm. Jürgen Knop / Jahreszeiten VerlagHerrn Christian Krug / SternHerrn Michael Kruse FDPHerrn Jörn Lauterbach WeltN24 GmbHHerrn Peter Lewandowski / Büro Freihafen HamburgHerrn Carsten Ludowig hamburg.deHerrn Jan-Hendrik Maag / Continental Foods GermanyHerrn Krystian & Hilly MartinekFrau Anabel Mellinghoff / Steinway & SonsFrau Ina Menzer / SportsReputationFrau Anne Meyer-Minnemann / Gala ChefredaktionFrau Susan Molzow / Morgenpost VerlagFrau Kristina zur Mühlen / Tagesschau / NDRHerrn Martin Murphy / Störmer Murphy and PartnersHerrn Frank Niggemeier / Morgenpost VerlagHerrn Claus Oliver Offen / Reederei Claus-Peter OffenHerrn Matthias Onken / MATTHIAS ONKEN mediaHerrn Michael Otremba / Hamburg TourismusHerrn Dr. jur. h.c. Marcus Reinberg / Deutsches Mongolei ForumFrau Angelika Reuter / Agentur ReuterHerrn Anton A. Rössner / Weinland Ariane AbayanHerrn Berndt Röttger / Hamburger AbendblattHerrn Michael Rosenblat / JMN VerwaltungsgesellschaftFrau Julia Ruhnke / Queen for a Day GHerrn Ove Saffe / Hamburger AbendblattFrau Dr. Katharina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein / Sotheby´sHerrn York Prinz zu Schaumburg-LippeFrau Michaela Schirrmann / DUMONT MediaFrau Gräfin Yasmin von Schlieffen-NannenHerrn Frank-Michael Schmidt / Scholz & Friends HamburgHerrn Klaus Schümann / Atelier SchümannHerrn Klaus Schumacher / DELTApark Verlag.Frau Cathrin Freifrau von Seld-ThielHerrn Peter Strahlendorf / New Business VerlagHerrn Hadi Teherani / Hadi Teherani ArchitectsHerrn Jens-P. Thele / Kontor RecordsHerrn Oliver Thieme / CWD - Champagner & WeinDistributionsgesellschaftHerrn Thorsten Tschirner / Hanse Merkur ReiseversicherungHerrn Andreas TürckHerrn Lutz Waage / CUNARD LINEHerrn Thomas Wallek / Serviceplan ContentHerrn Pieter Wasmuth / Vattenfall EuropeFrau Kim-Eva Wempe / Gerhard D. Wempe
Herrn Martin Werhand / Volkswagen Automobile