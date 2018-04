Die Media Entertainment Night im neuen Hotel THE FONTENAY (FOTO)

Hamburg (ots) -Bei der diesjährigen Media Entertainment Night trafen zum sechstenMal rund 200 Medientreibende und Entscheider aus Wirtschaft undPolitik in der Medienhauptstadt Hamburg zusammen, um sich neu zuvernetzen.Das Einladungsgremium Ian K. Karan (Senator A. D.), ChristianDunger (WDI Media), Andreas Fuhlisch (Haus der KommunikationHamburg), Dan-David Golla (Born to Fly), Susan Molzow (HamburgerMorgenpost Medien), Frank Otto (Ferryhouse), Michaela Schirrmann(Dumont Media), Peter Strahlendorf (New Business) und Gunnar Henke(Henke Relations) luden zu einem unkomplizierten Get-together ein.Die Media Entertainment Night fand ihr neues zu Hause im neuen5-Sterne-Superior Hotel The Fontenay. Dieses ist gilt bereits alseines der exklusivsten Hotels Deutschlands und bot den Gästen eineaußergewöhnliche Kulisse für den Abend.Der Architekt Martin Murphy (Störmer Murphy and Partners) hat vonder Planung, Konzeption und dem Bau des neuen HamburgerFünf-Sterne-Superior-Hotels berichtet. Den passenden musikalischenAnstrich verliehen der Saxophonist Christian Gastl und die SängerinAnri Coza am Spirio von Steinway.Audi Hamburg sorgte mit einem exklusiven Fahrservice für denangemessenen Rücktransport der Gäste.Am Abend waren unter folgende Gäste anwesend:Susanne Böhm RTL Nord, Dr. Christian von Bötticher Peter Kölln,Marzel Becker Radio Hamburg, Petra van Bremen, Frank BrockmannHamburger Sparkassen, Maximilian Graf von Bismark, Hilmer Freiherrvon Bülow VONBÜLOW&CIE Immobilien, Wolfgang Block Philipp undKeuntje, Dr. Olaf Conrad Edel AG, Jenny Falckenberg-Blunck Unique ArtConcepts, Marion Fedder Vogue, Jürgen Deforth Audi, Martin FischerMFM Medien, Florian Freiherr von Hornstein Serviceplan, Dr. RainerEsser Zeitverlag Gerd Bucerius, Pascal Funke Funke Media, MichaelHansen BP Europa SE, Karlheinz Hauser KHH Süllberg, Dr. Jo GroebelDeutsches Digital Institut, Harro von Have Unverzagt von Have, JohnGroves Groves Sound Branding, Lars Hinrichs Cinco Capital, GötzHoefer Spiegel TV, Eberhard Hofmann Merck Finck Privatbankiers,Matthias Iken Hamburger Abendblatt, Michael Kruse FDP, Tom Jacobi TomJacobi Art, Jörn Lauterbach WeltN24, Peter Lewandowski Büro FreihafenHamburg, Carsten Ludowig hamburg.de, Jürgen Knop Jahreszeiten Verlag,Christian Krug Stern G+J, Krystian Martinek, Anabel MellinghoffSteinway&Sons, Frank Niggemeier Morgenpost Verlag, Ina Menzer, ClausOliver Offen Reederei Claus-Peter Offen, Matthias Onken MatthiasOnken Media, Michael Otremba Hamburg Tourismus, Kristiana zur MühlenTagesschau/NDR, Dr. Marcus Reinberg LL.M. Deutsches Mongolei Forum,Ove Saffe Hamburger Abendblatt, Angelika Reuter Agentur Reuter, Dr.Katharina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein Sotheby's, Anton A. RössnerWeinland Ariane Abayan, York Prinz zu Schaumburg-Lippe, BerndtRöttger Hamburger Abendblatt, Michael Rosenblat JMNVerwaltungsgesellschaft, Julia Ruhnke Queen for a Day, Frank-MichaelSchmidt Scholz&Friends, Klaus Schümann Atelier Schümann, OliverThieme CWD-Champagner & Wein, Klaus Schumacher Deltapark Verlag,Thorsten Tschirner Hanse Merkur Reiseversicherung, Cathrin Freifrauvon Seld-Thiel, Andreas Türck pilot Hamburg, Tina Vögele-LevenCartier, Hadi Teherani Hadi Teherani Architects, Lutz Waage CunardLine, Thomas Wallek Serviceplan, Kim-Eva Wempe Gerhard D. Wempe,Martin Werhand VW.Pressekontakt:HENKE RELATIONS GMBHinfo@henke-relations.deOriginal-Content von: Hamburger Presseclub e.V., übermittelt durch news aktuell