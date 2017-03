Baden-Baden (ots) - "Im Schatten das Licht" ist der bestverkaufteFrühjahrstitel im deutschsprachigen Raum - Der "Elefant" hat dasmeiste Geld eingespieltWelche Bücher werden in Deutschland, Österreich und in der Schweizam meisten gelesen? Zur Leipziger Buchmesse zeigt Media Controlerstmals eine Sonderauswertung der bestverkauften Bücher im gesamtendeutschsprachigen Raum:"Im Schatten das Licht" von Jojo Moyes, im Januar alsRowohlt-Paperback (14,99 EUR) erschienen, ist das bestverkaufte Buchdes 1. Quartals. Das Buch erhält den "Spitzenfeder"-Award von MediaControl. Die Britin Moyes (47) ist ein Bestseller-Garant: Sie standbereits in den Jahresbestseller-Listen von SPIEGEL/Buchreport, FOCUSund STERN. Die media control Bestsellerlisten erreichen mit 10,2Millionen Lesern nunmehr einen neuen Rekord. So hat das Magazin STERNdie media control Buch-Charts auch online gestellt und im Heft auf 20Positionen vergrößert. Auch FOCUS und SPIEGEL melden zunehmendesLeserinteresse an den Bestsellerlisten.Das meiste Geld haben die Buchkäufer allerdings für das amzweitbesten verkaufte Buch, ein Hardcover, ausgegeben:"Elefant" von Martin Suter, ebenfalls im Januar erschienen alsHardcover (24,00 EUR) im Diogenes Verlag. Der populäre SchweizerSuter (80) führt in seinem Heimatmarkt auch die Liste dermeistverkauften Bücher an.Media Control (Baden-Baden) erhält täglich Buch-Verkaufsdaten von4.200 Verkaufsstellen und verfügt damit über das aussagekräftigsteHandelspanel im deutschsprachigen Raum. Darunter die großenFilialketten, zahlreiche Standortbuchhändler, Online-Shops(einschließlich Amazon) sowie weitere Buchverkaufsstellen inBahnhöfen, Handels- und Warenhäusern, Elektro- und Drogeriemärkten.Damit ist seit Jahresbeginn ein repräsentativer Überblick über dendeutschsprachigen Gesamtmarkt möglich. Nachdem bereits die Mehrzahlder deutschsprachigen Buchverlage täglich mit den Marktanalysen vonMedia Control arbeitet, haben nun auch der Börsenverein sowie der MVBim Bereich Marktforschung und Bestsellerlisten mit einer langjährigvertraglichen Vereinbarung Media Control das Vertrauen ausgesprochen.Media-Control-Geschäftsführerin Ulrike Altig: "Bestsellerlistensind als Orientierungshilfe wichtiger denn je, sie machen die Spitzendes Buchmarktes sichtbar, im Buchhandel aber auch in der digitalenWelt. Die Stabilität und Kontinuität der Datenlieferanten ist dabeiunser wichtigstes Gut. Daher freuen wir uns sehr, dass strategischwertvolle Datenlieferanten vorzeitig die Zusammenarbeit mit MediaControl für die nächsten Jahre verlängert haben."Pressekontakt:Lars NiedréeLeitung Medien-und Öffentlichkeitsarbeitmedia control GmbHl.niedree@t-online.de+49 (0) 7221 / 309-0Original-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuell